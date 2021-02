Utrčala je odmah Dinamova medicinska ekipa na teren kad je reprezentativna 'jedinica' i prvi golman Dinama Dominik Livaković sjeo na travnjak i pokazao da ga zateže u području prepone. No, nakon par minuta se pridigao i nastavio s utakmicom, iako izraz na njegovom licu nije bio obećavajuć. Bojali su se u Dinamovom stožeru da bi neko vrijeme mogli ostati bez Livakovića, ali sad su stigle i službene vijesti.

- Vratar Dinama Dominik Livaković bio je u ponedjeljak na pregledu magnetskom rezonancom. Pretraga je ustanovila da se radi o lakšoj mišićnoj ozljedi te da će vratar Dinama nakon potrebnih fizikalnih terapija biti spreman za utakmicu Europa lige u četvrtak. - poručili su iz zagrebačkog kluba.

Daleko od toga da Danijel Zagorac ne može na vrhunskoj razini odraditi utakmice Europske lige, uostalom to je već dovoljno puta pokazao, no Dominik Livaković ipak je i zamjenik kapetana i dodatna sigurnost u zadnjoj liniji 'modrih'. Tako će do odlaska u Rusiju odraditi nekoliko terapija i konkurirati za sastav protiv Krasnodara.

Naravno, sam će Livi reći je li spreman za 90 minuta u hladnoj Rusiji, ali to je stvar dogovora jednog od stožernih igrača 'modrih' i trenera. Podsjetimo, utakmica šesnaestine finala Europske lige između Dinama i Krasnodara na rasporedu je u četvrtak, 18. veljače, s početkom u 18 sati i 55 minuta u ruskom Krasnodaru.