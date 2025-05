Modri na mišiće osvojili Poljud! Koga briga za umjetnički dojam, Dinamo je opet na vrhu ljestvice

Tako to rade prvaci. I kad ne ide, i kad je teško, i kad je pritisak... Dinamo nekako uvijek u tim trenucima pronađe neku unutarnju snagu, pokaže karakter i stigne do velike pobjede. Baš kao i danas na Poljudu. Dinamo u prvom dijelu nije odigrao ništa, nije praktički niti zaprijetio Lučiću, ali su u nastavku Pierre-Gabriel, Kulenović i Sučić odveli "modre" do velike pobjede. I prvog mjesta na ljestvici.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+