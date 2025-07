'Modri' poliglot: Bobana sam guglao. Dinamo znam kako sam bio dijete, najbolji hrvatski klub

Moj dolazak u Dinamo? Sve se dogodilo brzo. Bio sam na odmoru, pa me agent pitao što mislim o Dinamu, meni je to odmah zvučalo jako dobro. Onda me jednom nazvao Boban, predstavio mi velike planove, pokazao puno povjerenja u mene, pa sam od prve sekunde imao jako dobar osjećaj oko dolaska ovdje, kaže nam Matteo Perez Vinlöf (19).

Pokretanje videa... 01:58 Zagreb: Media day i trening Dinama s novim trenerom | Video: 24sata/pixsell

Već dugo pratimo Dinamo, u Maksimir uvijek stiže mnoštvo mladih igrača, ali priznajemo kako nas je rijetko tko na prvu ugodno iznenadio poput Šveđanina peruanskih korijena. Vinlöf uopće ne djeluje poput dječaka, već puno iskusnijeg frajera koji zna razgovarati, na čemu bi mu mogli zavidjeti i puno stariji igrači. I da, priča čak četiri jezika - švedski, njemački, engleski i španjolski.

Foto: Hrvoje Tironi/24sata

Zanimljivo, u Dinamo je davnih dana već igrao jedan Peruanac. Riječ je o Joseu Moreno koji je 1980. godine nastupao za drugu momčad, odradio i nekoliko prijateljskih dvoboja za seniore "modrih". A u Maksimiru su bila i dva Šveđanina, Richard Teberio (1998.) i Walid Atta 2011. godine. Ali nitko ni od njih nije nikada nastupio u službenom dvoboju, dečki su igrali samo prijateljske utakmice.

- Hrvatski? Uh, čini mi se jako težak, vidjet ćemo kakav ću biti s njim - smije se mladi Vinlöf koji se opisuje na zanimljiv način:

- Rekao bih da izvan terena imam više švedskih korijena, dok dosta ljudi za mene kažu kako na terenu imam više peruanske krvi. Čini mi se da je to neki dobar miks, ha, ha.

OK, jeste li uopće znali tko je Zvonimir Boban kad vas je on nazvao?

- Iskreno, nisam. Premlad sam da bih ga se sjećao, ali sam odmah poslije išao malo guglati, vidjeti s kim sam pričao. Vidio sam puno toga, kako je bio velik igrač, ali već u razgovoru s njim sam osjetio veliku karizmu. I vidi se kako ima puno iskustva, kako zna što radi.

Foto: Alen Szabo/GNK Dinamo

Kako to da nakon sjajne sezone u Austriji Beč niste ostali tamo?

- Dinamo je najbolji izbor za moj razvoj. To je velik klub koji forsira mlade igrače, a i želio sam osjetiti pritisak igranja u velikom klubu. Svaki dan trenirati s igračima koji su na top razini. Već sam se uvjerio kako su ovdje dobri treninzi, sretan sam ovdje, trebao mi je ovaj transfer. Dinamo igra Europsku ligu, to mi je zanimljiv iskorak u karijeri, želim se okušati na još višoj razini.

Što ste znali o Dinamu prije dolaska ovdje?

- Dosta stvari, otkako sam bio mali dječak, znam za Dinamo. Uvijek je igrao u Ligi prvaka ili Europskoj ligi, pobjeđivao velike klubove, znam da je to najbolji i najdominantniji klub u Hrvatskoj.

Kako je prošao rastanak s Bayernom?

- Sve je ispalo korektno, rekao sam im da želim ići u Dinamo, oni su to respektirali.

Brdo kod Kranja: Prijateljska utakmica NK Bravo - GNK Dinamo. | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

U mlađim kategorijama Bayerna ste igrali s puno Hrvata, jeste li pričali s nekima od njih prije dolaska u Dinamo?

- Da, znam neke Hrvate otprije, Lovru Zvonareka i Ljubu Puljića, pa i Gabriela Vidovića. Nismo pričali ranije, ali kad su pročitali vijesti i saznali kako bih mogao doći u Dinamo su me pitali je li to istina. Onda mi potvrdili kako je to velik klub, kako bi dolazak u Dinamo za mene bio dobar izbor.

U Dinamo bi mogao doći i Dion Drena Beljo kojeg znate iz Austrije.

- Da, dobar je igrač, bilo bi lijepo kad bi on došao ovdje. Sjećam se, zabio nam je gol prošle sezone u prvom derbiju Austrije Beč i Rapida.

Kako biste se opisali kao igrač?

- Dinamičan sam igrač. Volim kombinirati, centrirati s lijeve strane, asistirati. Dosta sam brz, svakako i "fajter". Želim osvajati duele, zatvoriti svoju stranu, biti agresivan prema suparničkim krilima, ali i često ići naprijed.

Dinamo je danas dosta mlada momčad...

- Mladi smo, ali s puno kvalitete. I gladni, to se osjeti na svakom treningu. Uz to i visoko motivirani. U momčadi vlada dobra atmosfera, to je jako bitno. Svi su u klubu dosta otvoreni, svi nam stoje na raspolaganju. Kad ste mlad igrač želite se što prije uklopiti u novu sredinu kako bi mogli pokazati sve što znate, ovdje se baš osjećam ugodno.

Brdo kod Kranja: Nogometaši Dinama odradili jutarnji trening | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Što vam je obitelj rekla kad ste poručili da idete u Zagreb?

- Tata mi dosta prati nogomet, on je znao sve o Dinamu i bio je sretan. Ljudi s ovih područja su žestoki, znao sam da ću ovdje napredovati kao igrač, ali i kao osoba, postati muškarac. Majka? Mama je - mama. Njoj je najvažnije da sam ja sretan. I ona je željela pričati s ljudima iz kluba, osjetiti kako me oni vide, što misle o meni. I onda je na kraju i ona imala dobar osjećaj oko ove priče.

Kako vam je na treninzima, je li vas se tko dojmio u ovih nekoliko dana?

- Dinamo ima puno dobrih igrača, svi imaju visoku kvalitetu. Uh, loš sam još s imenima, ali ako ću nekoga izdvojiti onda je to Stojković. Sviđa mi se njegov stile igre, jak je na lopti, ali i pravi "fajter" na terenu. Puno trči, uvijek je aktivan. I kapetan Mišić, on je baš miran, staložen, osjeća igru... - završio je Vinlöf.