MIDTJYLLAND - DINAMO 2-0 Nikome nije jasno zašto je Kovačević odmarao igrače za Vukovar, njegove odluke opet nisu imale smisla. Srećom, 'modri' su prošli, ali igrači iz drugog plana su opet - razočarali
'Modri' se opet raspali u Europi: Kovačević se odlučio kockati, pričuve ga potpuno razočarale!
Dinamo se još jednom raspao na europskoj sceni. Hrvatski viceprvak je odigrao kod Midtjyllanda još jednu utakmicu ispod svih očekivanja, pa izgubio 2-0. A kako su "modri" izgledali u Danskoj, kakve su greške radili braniči Dinama, sve je to bilo ispod razine jedne ozbiljne momčadi. Ipak, Zagrepčane je pomazila sreća, pa su se plasirali u nokaut fazu Europske lige.
