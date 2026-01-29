Obavijesti

'Modri' se opet raspali u Europi: Kovačević se odlučio kockati, pričuve ga potpuno razočarale!

Herning: Susret Midtjyllanda i Dinama u 8. kolu Europske lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

MIDTJYLLAND - DINAMO 2-0 Nikome nije jasno zašto je Kovačević odmarao igrače za Vukovar, njegove odluke opet nisu imale smisla. Srećom, 'modri' su prošli, ali igrači iz drugog plana su opet - razočarali

Dinamo se još jednom raspao na europskoj sceni. Hrvatski viceprvak je odigrao kod Midtjyllanda još jednu utakmicu ispod svih očekivanja, pa izgubio 2-0. A kako su "modri" izgledali u Danskoj, kakve su greške radili braniči Dinama, sve je to bilo ispod razine jedne ozbiljne momčadi. Ipak, Zagrepčane je pomazila sreća, pa su se plasirali u nokaut fazu Europske lige.

