'Modrić, Dalić i Šuker su mi pomogli da presiječem i otiđem'

Što je presudilo? Trinaest godina, više od sto utakmica… Možda je došlo vrijeme kad me obitelj više trebala. S druge strane, želio sam se posvetiti klupskoj karijeri, objasnio je Rakitić

<p><strong>Ivan Rakitić</strong> umirovio se od igranja u reprezentaciji nakon 106 utakmica u dresu 'vatrenih'. Za <a href="https://hns-cff.hr/news/21948/taj-osjecaj-kad-sjednem-na-avion-i-kazem-idem-tamo-gdje-je-srce/" target="_blank">HNS</a> otkrio je kako mu je čudno bez reprezentativnih okupljanja i kako ne može shvatiti da više nije dio toga.</p><p>- Čudno mi je bez reprezentativnih okupljanja, navikne se čovjek poslije svih tih godina… Sad uviđam da je istina sve ono što ljudi govore da je teže gledati s tribina, nego igrati utakmicu. Tako je i sad kad me više nema blizu reprezentacije - rekao je Raketa pa se dotakao odluke o odlasku:</p><p><strong>-</strong> Odluka o napuštanju reprezentacije jedan je od onih dana u karijeri kojih se sjećaš zauvijek. Pogotovo kad je u pitanju nešto tako bolno, kao što je to bio moj oproštaj s Vatrenima. Međutim, sretan sam i ponosan što sam smogao snage presjeći, u čemu su mi jako pomogli predsjednik<strong> Davor Šuker</strong>, izbornik <strong>Zlatko Dalić </strong>i kapetan <strong>Luka Modrić</strong>. Što je presudilo? Trinaest godina, više od sto utakmica… Možda je došlo vrijeme kad me obitelj više trebala. S druge strane, želio sam se posvetiti klupskoj karijeri, povesti malo više računa o zdravlju…</p><p>- Još uvijek uhvatim sebe kako iščekujem utakmicu, gledam svaki detalj, navijam i… Jednostavno ne shvaćam da više nisam dio toga, barem ne u “prvom redu” - rekao je hrvatski veznjak koji je po dolasku u seniore imao tešku odluku: igrati za Hrvatsku ili Švicarsku.<br/> <br/> - Znao sam da bi moji roditelji voljeli da igram za Hrvatsku, ali rekao sam im tada da mi treba vremena za konačnu odluku. Sjećam se dobro dana kad sam prelomio, svi smo bili u stanu i ja sam se u jednom trenutku povukao u sobu. Imao sam ja u sebi jasnu odluku, ali, kao što sam tada trebao javiti Slavenu Biliću, sve sam isto proživio i nedavno, kad sam trebao obznaniti odluku Zlatku Daliću… Nije jednostavno uzeti mobitel u ruku i okrenuti broj…</p><p>Za <a href="https://hns-cff.hr/news/21948/taj-osjecaj-kad-sjednem-na-avion-i-kazem-idem-tamo-gdje-je-srce/" target="_blank">HNS</a> se prisjetio i najvećeg podviga hrvatskog nogometa, srebra u Rusiji:</p><p>- Sve se u Rusiji lijepo posložilo i, da budemo iskreni, za sve nas je to bilo neočekivano. Međutim, svih tih mjesec i pol dana smo fantastično funkcionirali i zaslužili srebro. I još nešto, osim rezultata, postigli smo i to da nas je zavolio cijeli svijet, imao sam osjećaj da 99 posto ljudi na svijetu navija za nas, ha, ha, ha… Moramo biti ponosni na naša postignuća u Rusiji. A doček u Zagrebu… Što reći… Pokazali smo cijelom svijetu što je Hrvatska!</p>