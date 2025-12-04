Obavijesti

Sport

Komentari 0
LUKA MALO IGRAO

Modrić do SP-a igra samo Serie A! Milan ispao od Lazija u kupu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Modrić do SP-a igra samo Serie A! Milan ispao od Lazija u kupu
Foto: MATTEO CIAMBELLI

Modrić je trebao biti odmoren u potpunosti, ali ušao je u igru u 81. minuti. rener Massimiliano Allegri odmorio je kapetana hrvatske reprezentacije ovu utakmicu, a više neće morati razmišljati o tome jer Europu ne igraju

Nogometaši Lazia i Bologne izborili su plasman u četvrtfinale talijanskog Kupa. Lazio je pobijedio Milan sa 1-0, dok je Bologna porazila Parmu sa 2-1.

Pogodak odluke u susretu igranom na rimskom Olimpicu postigao je Mattia Zaccagni pogodivši glavom u 80. minuti nakon ubačaja iz kornera. Toma Bašić je odigrao cijeli susret u domaćim redovima, dok je Luka Modrić zaigrao za Milan od 81. minute. Trener Massimiliano Allegri odmorio je kapetana hrvatske reprezentacije ovu utakmicu, a više neće morati razmišljati o tome jer Europu ne igraju, kao više ni Kup. Izvan Serie A očekuje ih još samo utakmica protiv Napolija u Superkupu.

Lazio će u četvrtfinalu igrati protiv Bologne koja je sa 2-1 pobijedila Parmu. Gosti su poveli u 13. minuti golom Adriana Benedyczaka, a u 38. minuti je izjednačio jon Rowe. Pobjedu Bologni donio je Santiago Castro u 89. minuti utakmice. Nikola Moro nije nastupio za Bolognu, baš kao niti Matija Frigan koji je već duže vrijeme zbog ozljede izvan sastava Parme.

Ranije su plasman u četvrtfinale izborili Inter, Atalanta, Napoli i Juventus, a u posljednja dva susreta osmine finala sastaju se Roma - Torino, te Fiorentina - Como. Naslov pobjednika brani Bologna koja je u finalu bila bolja od Milana.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Lindsey, što li nam to radiš?! Legendarna skijašica skinula grudnjak i pozirala
VONN PROVOCIRA

FOTO Lindsey, što li nam to radiš?! Legendarna skijašica skinula grudnjak i pozirala

Lindsey Vonn na dodjeli nagrada ESPY prošlog ljeta pojavila se u haljini dubokog proreza koja je baš nije slušala. Prošle se godine vratila natjecateljskom skijanju nakon uklanjanja dijela kosti iz koljena, a sad se fotografirala za Players Magazin bez grudnjaka
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Hrvatski reprezentativac dobio prijetnje smrću i sve to prijavio policiji! Oglasio se njegov klub
UŽASNA SITUACIJA

Hrvatski reprezentativac dobio prijetnje smrću i sve to prijavio policiji! Oglasio se njegov klub

Kopenhagen je objavio da su golman i njegova obitelj primili velik broj poruka mržnje i otvorenih prijetnji smrću, napisali su danski kolege o užasnoj situaciji u kojoj se našao Dominik Kotarski

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025