Modrić do SP-a igra samo Serie A! Milan ispao od Lazija u kupu

Nogometaši Lazia i Bologne izborili su plasman u četvrtfinale talijanskog Kupa. Lazio je pobijedio Milan sa 1-0, dok je Bologna porazila Parmu sa 2-1.

Pogodak odluke u susretu igranom na rimskom Olimpicu postigao je Mattia Zaccagni pogodivši glavom u 80. minuti nakon ubačaja iz kornera. Toma Bašić je odigrao cijeli susret u domaćim redovima, dok je Luka Modrić zaigrao za Milan od 81. minute. Trener Massimiliano Allegri odmorio je kapetana hrvatske reprezentacije ovu utakmicu, a više neće morati razmišljati o tome jer Europu ne igraju, kao više ni Kup. Izvan Serie A očekuje ih još samo utakmica protiv Napolija u Superkupu.

Lazio će u četvrtfinalu igrati protiv Bologne koja je sa 2-1 pobijedila Parmu. Gosti su poveli u 13. minuti golom Adriana Benedyczaka, a u 38. minuti je izjednačio jon Rowe. Pobjedu Bologni donio je Santiago Castro u 89. minuti utakmice. Nikola Moro nije nastupio za Bolognu, baš kao niti Matija Frigan koji je već duže vrijeme zbog ozljede izvan sastava Parme.

Ranije su plasman u četvrtfinale izborili Inter, Atalanta, Napoli i Juventus, a u posljednja dva susreta osmine finala sastaju se Roma - Torino, te Fiorentina - Como. Naslov pobjednika brani Bologna koja je u finalu bila bolja od Milana.