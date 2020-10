Krenuli su bolje nakog tog gola nogometa\u0161i Reala, u 59. minuti je pogodio i Junior Vinicius te su 'kraljevi' imali jo\u0161 pola sata da izjedna\u010de ili pak preokrenu rezultat u svoju korist. I u sam smiraj utakmice pogodio je Valverde, ali nakon pregleda VAR snimke utvr\u0111eno je kako je Vinicius bio u zale\u0111u pa gol nije bio priznat, a \u0160ahtar je na kraju slavio sa 3-2.

- U prvom poluvremenu nismo bili dostojni Lige prvaka! O\u010dito je da se moramo popraviti, nedostajalo nam je i samopouzdanja, i sada se moramo pokrenuti, ne smijemo gubiti vrijeme \u017eale\u0107i nad ovim \u0161to smo napravili - rekao je nakon me\u010da Luka pa zaklju\u010dio:

- Trener nam je rekao da moramo vi\u0161e pritiskati, stajati kompaktnije i u drugom poluvremenu smo to i napravili, zabili smo dva gola, ali to nije bilo dovoljno. Te\u017eak je ovaj poraz, jako boli, ali bit \u0107emo bolji, nismo zaboravili igrati. El Clasico je za nekoliko dana, to je velika utakmica i moramo napraviti sve da budemo na pravoj razini.\u00a0

Iza Luke su u izboru bili i gol Papua Gomeza iz Atalante u pobjedi protiv Midtjyllanda (0-4) te bomba Corentina Tolissa za Bayern\u00a0protiv Atletico Madrida.