Modrić nakon poraza: 'U prvom dijelu nismo bili dostojni LP-a'

Kapetan hrvatske reprezentacije i veznjak Real Madrida Luka Modrić zabio je prekrasan gol u nastavku za 1-3. 'Težak je ovaj poraz, jako boli, ali bit ćemo bolji, nismo zaboravili igrati', objasnio je kapetan 'vatrenih'

<p><strong>Real Madrid </strong>izgubio je na otvaranju Lige prvaka od ukrajinskog <strong>Šahtara </strong>(2-3), koji je imao sjajno prvo poluvrijeme, pogotovo 20-godišnji Tete, isti onaj Brazilac koji je duboko u sudačkoj nadoknadi prošle godine utihnuo cijeli Maksimir kada je zabio penal, koji je Dinama koštao proljeća u Europi. Naš <strong>Luka</strong> <strong>Modrić </strong>zabio je gol za 1-3 i tako donio kakvu takvu nadu za Real koji ipak na kraju nije uspio do boda.</p><p><strong>Zidane </strong>je za razliku od četiri izmjene na poluvremenu koje je napravio prošli vikend protiv <strong>Cadiza</strong>, ovoga puta zamijenio samo <strong>Rodryga </strong>za <strong>Benzemu</strong>. Ozlijeđeni Sergio Ramos je itekako nedostajao kod Los Blancosa. Madriđani su puno bolje ušli u drugo poluvrijeme i zabili već u 54. minuti, strijelac kapetan 'vatrenih' <strong>Luka Modrić</strong>. Real je brzo nakon smanjio na 3-2 preko <strong>Viniciusa</strong>, ali više od toga unatoč konstantnom pritisku nisu mogli. Na kraju su i izjednačili, ali VAR je zbog zaleđa poništio pogodak <strong>Valverdea</strong> za 3-3.</p><p>- U prvom poluvremenu nismo bili dostojni Lige prvaka! Očito je da se moramo popraviti, nedostajalo nam je i samopouzdanja, i sada se moramo pokrenuti, ne smijemo gubiti vrijeme žaleći nad ovim što smo napravili - kazao je Modrić.</p><p>Modrić je novinarima otkrio kakav je govor na poluvremenu utakmice održao Zidane:</p><p>- Trener nam je rekao da moramo više pritiskati, stajati kompaktnije i u drugom poluvremenu smo to i napravili, zabili smo dva gola, ali to nije bilo dovoljno. Težak je ovaj poraz, jako boli, ali bit ćemo bolji, nismo zaboravili igrati. El Clasico je za nekoliko dana, to je velika utakmica i moramo napraviti sve da budemo na pravoj razini - zaključio je Modrić.</p><p>Zinedine Zidane je kao i Modrić označio samopouzdanje kao glavnog krivca za poraz i rekao je da je to nešto na čemu moraju ozbiljno poraditi.</p><p>- Nismo dovoljno samouvjereni na početku utakmice, napravili smo pogrešku kod prvog gola. Osjećaj je jako loš. Sve se krivo posložilo. Ovo je loš nastup, loša večer. Svega nam je nedostajalo, a to je naša druga ovakva utakmica zaredom. U tom prvom poluvremenu nisam vidio momčad koju sam želio vidjeti i to je isključivo moja krivnja. Moram sada pronaći rješenja i preokrenuti ovaj trend, moramo opet biti jaki i vratiti se pobjedama - zaključio je Zidane. </p>