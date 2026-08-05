Modrić govorio o Bobanu pa na spomen suigrača kazao: 'Ne bih o tome, nije lijepa uspomena...'

Luka Modrić (40) pridružio se pripremama Milana u Australiji nakon što je potpisao novi jednogodišnji ugovor. Tjednima su mnogi nagađali hoće li ili neće završiti igračku karijeru, ali on je znao kako još ima kvalitetnog nogometa u nogama. U intervjuu za La Gazzettu dello Sport otkrio je zašto je odlučio nastaviti, što mu je značio preminuli Franco Baresi, Milanova ikona, i što misli o novoj momčadi koja će igrati Europsku ligu nakon što joj je u zadnjem kolu Serie A iskliznula Liga prvaka.

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Što ste osjećali kad su vam rekli da je Baresi umro?

- Za mene je Baresi predstavljao bit Milana. Bio je, ako ne i najveći, onda jedan od najvećih simbola ovog kluba, vrlo skroman čovjek, vođa koji je vodio primjerom. To je ogroman gubitak za Milan, za sve navijače Milana. Upoznao sam ga prije nekoliko godina kada sam igrao za Real Madrid i igrali smo protiv Milana u Los Angelesu. Nikad nisam imao priliku razgovarati s njim, ali on je jedan od onih igrača kojima se diviš kad se kao dijete zaljubiš u klub. Iako nije igrao na mojoj poziciji, divio sam mu se i pomislio: "Ovako se treba ponašati i igrati nogomet".

Je li Baresi zaslužan za vašu strast prema Milanu?

- Od djetinjstva sam volio Milan i pratio sam ga prije svega zbog Zvonimira Bobana, ali i zbog igrača poput Franca i drugih velikih prvaka "rossonera". Bio je kapetan i svakako je bio inspiracija svim navijačima Milana.

Mnogi kažu da ponašanjem sličite Baresiju: ​​malo govorite, a vaš je pogled dovoljan.

- Da, Baresi je prije svega bio vođa primjerom. Nije puno govorio, bio je skroman, a za mene ga najbolje opisuje način na koji se vratio nakon operacije meniskusa kako bi igrao u finalu Svjetskog prvenstva protiv Brazila. Bilo mu je gotovo nemoguće oporaviti se, a ipak je čak preuzeo odgovornost za izvođenje jednog od penala. Našao sam se u sličnoj situaciji: kada igrate za svoju reprezentaciju i morate izvesti penal, nije lako. To puno govori o njemu, osobnosti i vodstvu.

Statistika Luke Modrića

Foto: Sofascore za 24sata

Ima li Milan ove godine dodatnu motivaciju osvojiti trofej i posvetiti ga Baresiju?

- Da, to bi mogao biti sjajan motiv za nas: osvojiti naslov i posvetiti ga Francu. Za njegovo nasljeđe. Postići to bilo bi nešto izvanredno, prekrasno, san. Naporno ćemo raditi da se to ostvari.

Koliko ste sretni što započinjete drugu sezonu s Milanom?

- Jako sam sretan što sam se vratio jer sam uživao prošlu godinu. Nažalost, nismo dobro završili i nismo ostvarili minimalni cilj, a to je bio plasman u Ligu prvaka, i to je bilo pomalo frustrirajuće. Bio sam razočaran što nisam mogao pomoći momčadi u najvažnijim utakmicama na kraju sezone zbog ozljede. Zato sam se htio vratiti i nadati se boljoj godini, pobjedi s Milanom.

Jesu li vas razočaravajući kraj sezone s Milanom i osrednje Svjetsko prvenstvo s Hrvatskom motivirali da nastavite?

- Ne, ovdje sam prije svega jer sam se sjajno proveo. Klub i navijači pokazali su mi toliko naklonosti, bili su stvarno podrška u svakom pogledu, i to je bio glavni razlog zašto sam odlučio ostati. Klub je također pokazao da me stvarno želi, i to je bilo divno. Još osjećam istu strast, istu želju kao i uvijek, i namjeravam nastaviti uživati ​​u igranju nogometa. Ovo je najbolje mjesto za mene i nadam se da ću Milanu moći dati ono što sam dao prošle godine i da ću imati bolju sezonu kao momčad. Ili bolje rečeno, bolji završetak. Jedini način da to učinimo jest da učimo iz grešaka koje smo napravili: do poraza od Lazija bili smo tamo, borili smo se za prvenstvo, a onda, kad smo shvatili da će biti teško osvojiti naslov, možda smo malo pali i osjećali se sigurni da smo već u Ligi prvaka. Pogriješili smo.

Foto: IMAGO/ulmer, AC Milan

Dakle, kad ste odlučili?

- Uvijek sam imao na umu da želim ostati još godinu dana. Mogao sam potpisati ugovor u prosincu, ali nisam jer sam htio slušati svoje tijelo: trebao sam razumjeti kako sam, imam li još uvijek istu ljutnju, istu želju i istu strast da nastavim igrati. To je bilo najvažnije, a odgovori na kraju bili su onakvi kakve sam i očekivao: još mi ide dobro, imam strast i sve što mi treba da idem naprijed. Kad sam vidio da me uprava još želi ovdje, nisam imao puno sumnji. Jer ono što mi je Milan pokazao prošle sezone, tijekom Svjetskog prvenstva i nakon njega, je sve što igrač želi: povjerenje i naklonost.

Kakvi su vaši prvi dojmovi o Amorimu?

- Razgovarao sam s njim nekoliko puta tijekom ljeta i osjećaj je dobar, vrlo pozitivan. Nadam se da će uvijek biti ovako, da ćemo uvijek biti na istoj valnoj duljini i da ćemo se i dalje razumjeti. Trener će vjerojatno donijeti nove ideje, a mi ćemo pokušati učiniti sve što od nas zatraži. Stvarno se nadam da će sve proći dobro.

Stigao je i Gonçalo Ramos. Kakav je on igrač?

- Pratim ga puno, sjajan je napadač. Možda je to upravo ono što nam je trebalo i što nam je nedostajalo u prošlosti. Nadam se da će nastaviti raditi sjajne stvari koje je radio u svim klubovima u kojima je bio. Nedavno sam imao... loše iskustvo s njim, budući da je zabio gol kojim je moja Hrvatska ispala sa Svjetskog prvenstva protiv Portugala. Iz onoga što sam ovih dana shvatio, on je također sjajna osoba i nadam se da će donijeti puno sreće Milanu.

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Jeste li mu išta rekli o tom golu?

- Ne, haha. Već sam mu rekao u SAD-u. Ne želim to ponovno spominjati jer nije lijepa uspomena.

Sviđa li vam se novi Milan?

- Sviđa mi se što klub radi. Uglavnom, svi igrači od prošle godine su ovdje uz neke dolaske koji će biti važni za nas. Ramos, Gila i Diawara će donijeti još više kvalitete i karaktera momčadi i pomoći nam da ostvarimo ciljeve.

Također ste se ponovno ujedinili s Rafom Leaom. Jeste li sretni što je još ovdje? Imate li kakav savjet za njega u vezi budućnosti?

- Ne, ne želim mu davati savjete. Rafa je dovoljno zreo da zna što je najbolje za njega. Zna koliko ga navijači i cijeli klub vole. On je sjajan igrač i sjajno je što je ovdje. Samo treba naporno raditi i dati sve od sebe za Milan, kao što je uvijek i bio. Možda ne dolazi nakon sjajne sezone: imao je nekoliko ozljeda i nije se osjećao dobro, fizički je prilično jak, ali je i dalje sjajan igrač. Ako bi ostao, bilo bi fantastično za nas jer kada je u najboljoj formi, jedan je od najboljih na svijetu. Nadam se da će se oporaviti, ponovno pronaći svoj nogomet i pomoći nam da imamo sjajnu godinu jer, ponavljam, on je sjajan igrač. Volio bih da ostane, ali vidjet ćemo što će se dogoditi. On i klub će odlučiti što je najbolje, ali kao igrač, naravno, želim Rafu u svojoj momčadi.

Nakon što ste osvojili šest Liga prvaka i 34 naslova, imate li neki san koji želite ostvariti?

- Kad sam prvi put došao ovdje, rekao sam da želim pobjeđivati ​​s Milanom i to mi ostaje san: želio bih osvajati trofeje noseći dres "rossonera". Vidjet ćemo hoće li to biti Scudetto ili nešto drugo, ali moj san se nije promijenio. Zato sam i došao ovdje. Ne da se zabavljam ili provodim vrijeme. Nastavljam sanjati i uz jasan cilj u glavi - zaključio je Luka za La Gazzettu dello Sport.