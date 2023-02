Modrić i Gvardiol u konkurenciji za Fifinu momčad godine! Evo gdje gledati dodjelu iz Pariza

Večeras od 21 sat u Parizu će se održati dodjela Fifine nagrade "The Best", uz izravan prijenos na HRT-u.

Najprestižnija nagrada svjetske nogometne federacije dodijelit će se najboljem nogometašu godine, a proglasit će se i najbolji/a golman/ica, najbolja nogometašica, najbolji/a trener/ica, najljepši gol i najboljih 11 svjetskog nogometa u razdoblju od kolovoza 2021. do 18. prosinca prošle godine.

Hrvatski maestro Luka Modrić, koji je već osvojio nagradu "The Best" za 2018. godinu, našao se među 14 nominiranih za najboljeg igrača svijeta, no u drugi krug su prošli Kylian Mbappé, Lionel Messi i njegov suigrač Karim Benzema. Ipak, Luka ima velike šanse za osvajanje mjesta u najboljoj momčadi godine, a u konkurenciji je i Joško Gvardiol.

Foto: Reuters

U izboru za najboljeg golmana nominirani su Yassine Bounou (Sevilla, Maroko), Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgija) i Emiliano Martinez (Aston Villa, Argentina), dok se Carlo Ancelotti (Real Madrid), Pep Guardiola (Manchester City) i Lionel Scaloni (Argentina) bore za nagradu najboljeg trenera godine.

Svakako će biti zanimljiva borba za 'Puškaša', odnosno najljepši gol. Nominirani su poznati nogometaši Dimitri Payet i Richarlison, ali i poljski paranogometaš Marcin Oleksy, čovjek koji nema nogu i igra na štakama, zabio je škaricama!

Nominirani za najbolju momčad godine (26 nogometaša): Alisson, Courtois, Martinez (golmani), Cancelo, Davies, Van Dijk, Gvardiol, Hakimi, Hernandez, Rudiger, Silva (braniči), Bellingham, Casemiro, De Bruyne, Fernandez, Gavi, Modrić, Pedri, Valverde (veznjaci), Benzema, Haaland, Lewandowski, Mbappé, Messi, Neymar i Ronaldo (napadači).

Foto: ERIC GAILLARD

Nominirane za najbolju nogometašicu: Beth Mead (Arsenal, Engleska), Alex Morgan (Orlando Pride i San Diego Wave, SAD)

Alexia Putellas (Barcelona, Španjolska)

Nominirane za najbolju golmanicu: Ann-Katrin Berger (Chelsea, Njemačka), Mary Earps (Manchester United, Engleska), Christiane Endler (Lyon, Čile)

Nominirane za najbolju trenericu: Sonia Bompastor (Lyon), Pia Sundhage (Brazil), Sarina Wiegman (Engleska)

Također, Fifa dodjeljuje nagradu i najboljem navijaču, odnosno navijačima. Nominiran je Saudijac Abdullah Al Salmi koji je pješačio 1600 kilometara kroz pustinju, od Džede do Katra, kako bi bodrio svoju reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu, japanski navijači koji su nakon svake utakmice svoje reprezentacije na SP-u ostali kako bi počistili tribine i argentinski navijači, koji su nominaciju zaslužili zbog sjajne podrške u Katru, ali i spektakularnog dočeka u Buenos Airesu.





