Modrić je bjesnio zbog Orsata, a ni Slovencima se nije dopao. Kek: Počeo se iživljavati...

Košarka je zbog Luke Dončića u Sloveniji sport broj jedan, ali cijela nacija je protekla dva tjedna živjela kao u snu zbog nogometne reprezentacije. Slovenija, koja se pokazala kao najugodnije iznenađenje Europskog prvenstva u Njemačkoj, nesretno je ispala iz osmine finala od Portugala nakon lutrije jedanaesteraca. Sva tri izvođača bila su neprecizna, dok su sva tri Portugalca zabila i odvela svoju reprezentaciju na megdan Francuzima u četvrtfinalu.

Pokretanje videa... 01:48 Nekoliko stotina navijača na kiši u centru Ljubljane gleda utakmicu | Video: Ante Buškulić/24sata

Bez obzira na bolni poraz, Slovenci su bili ponosni na sve što su napravili na Euru, ali sanjat će onaj promašaj Benjamina Šeška u 115. minuti. Išao je sam na golmana, no Costa mu je obranio pa onda izludio protivnike i na jedanaestercima. Matjaž Kek, heroj nacije koji je Sloveniju odveo na dva velika natjecanja, nije dočekao kraj utakmice. Isključen je u 105. minuti produžetka nakon što je talijanski sudac Daniele Orsato dosudio penal za Portugal. Tijekom utakmice nije bilo jasno što se dogodilo, a Kek je nakon utakmice za Val 202 otkrio zašto ga je sudac isključio.

Portugal v Slovenia - UEFA Euro 2024 - Round of 16 - Frankfurt Arena | Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

- Orsato se počeo iživljavati, nisam rekao ništa uvredljivo, već sam samo pitao zašto je dosuđen kazneni udarac. Na tu odluku možete gledati kako hoćete. Onda je započeo dijeliti kartone. Bilo bi nepošteno reći da je on kriv za poraz - rekao je Kek.

Talijanski sudac neće mu ostati u lijepom sjećanju, baš kao ni nama. Sudio je Hrvatskoj u porazu od Argentine u polufinalu SP-a u Katru. Bilo je nekoliko dvojbenih odluka koje su razbjesnile naše nogometaše.

Euro 2024 - Round of 16 - Portugal v Slovenia | Foto: Heiko Becker/REUTERS

- On je jedan od najgorih sudaca koje poznajem i ne pričam samo o danas. Ranije mi je sudio i nikad nisam imao dobro sjećanje na njega. On je katastrofa - govorio je Luka Modrić.

Jan Oblak obranio je penal Cristianu Ronaldu i tako zadržao slovenske nade u prolaz dalje, bili su puni samopouzdanja uoči raspucavanja, no platili su danak neiskustvu. A da je Šeško ono zabio...

Euro 2024 - Round of 16 - Portugal v Slovenia | Foto: Wolfgang Rattay/REUTERS

- Neutralizirali smo ih, došli smo do do lopte i u izglednu priliku, ali ju nismo iskoristili. Ako to ne napraviš, moraš imati malo sreće. Na ovoj utakmici ju nismo imali, ali će nam se sve to vratiti. Samo moramo ostati ponizni i puni poštovanja.