Modrić je odredio nasljednika u Realu. 'Kraljevi' će krenuti po njega ako se riješe Viniciusa...

Odlaskom legendi poput Luke Modrića i Tonija Kroosa, u veznom redu Real Madrida ostala je praznina koju osjećaju i navijači i uprava kluba. Potraga za novim "maestrom", igračem koji će povezati linije i dirigirati igrom "kraljevskog kluba", postala je apsolutni prioritet. Kako pišu španjolski mediji, meta je definirana, a plan za njezino dovođenje uključuje i jednu veliku žrtvu. Riječ je o zvijezdi PSG-a, Portugalcu Vitinhi, igraču kojeg je odabrao upravo Luka Modrić.

Pokretanje videa... 01:13 Modrić se emotivnom objavom oprostio od 'kraljevskog kluba': Real će zauvijek biti moj dom... | Video: 24sata Video

Iako više ne nosi bijeli dres, Modrićev utjecaj u Madridu i dalje je golem. Njegova preporuka ima posebnu težinu, a posljednjih je mjeseci više puta, javno i privatno, ukazao na samo jedno ime. Priča je dobila na zamahu nakon objave glasova za Fifinu nagradu The Best, gdje je Modrić svoj prvi glas dao upravo Vitinhi, ispred kasnijeg pobjednika Ousmanea Dembéléa i Barceloninog dragulja Laminea Yamala.

Međutim, put do portugalskog veznjaka sve je samo ne jednostavan. Vitinha (25) je centralna figura projekta PSG-a, s kojim ima ugovor do 2030. godine. Parižani ga se ne namjeravaju odreći, a odnosi dvaju klubova narušeni su još od sage s Kylianom Mbappéom. Prema navodima iz Španjolske spominje se odšteta koja bi se mogla kretati između 90 i 130 milijuna eura.

Kako bi financirao tako skupocjen transfer, Real Madrid spreman je na radikalan potez. Radio postaja Cadena SER tvrdi da je klub pripremio strategiju za slučaj da Vinícius Júnior odbije produžiti ugovor koji istječe 2027. godine. U tom bi ga slučaju prodali za iznos veći od sto milijuna eura i sav novac odmah uložili u dovođenje Vitinhe.