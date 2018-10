Modrić je zicer! Osvaja Zlatnu loptu, koeficijent samo - 1.40

Kako stvari stoje na kladionicama, a one rijetko griješe u postavljanju favorita, Luki Modriću smiješi se 'hat-trick' nagrada! Nakon Uefine za najboljeg igrača Europe i Fifine 'The Best' za najboljeg na svijetu, ostala je Zlatna lopta.

U zadnjih 10 godina Zlatnu loptu osvajali su samo Messi i Ronaldo, no ove godine Luka Modrić mogao bi prekinuti tu njihovu dominaciju i osvojiti nagradu. Neke kladionice na to stavljaju koeficijent od samo 1.40.

Na Ronalda se koeificijent kreće između 2.80 i 3.25, a na Messija od 12 pa do čak 14!

Hrvatska ima trojicu igrača koji će kandidirati za dobitnika Zlatne lopte, Luku Modrića, Marija Mandžukića i Ivana Rakitića.

🔴 We have our 30 nominees for the 2018 Ballon d'Or France Football! #ballondor pic.twitter.com/M01sH5gspj — #ballondor (@francefootball) October 8, 2018

Zlatna lopta najstarije je europsko individualno priznanje koje se dodjeljuje od 1956. godine, a posljednjih 10 godina osvajali su je samo Messi i Ronaldo (obojica imaju po pet).

Zadnji koji je osvojio Zlatnu loptu, a da se ne zove Messi ili Ronaldo, je Brazilac Kaka 2007. godine. Posljednje dvije Zlatne lopte zaredom osvojio je Cristiano Ronaldo.

Nakon odvajanja od Fife, pobjednika Zlatne lopte bira komisija France Footballa sastavljena od specijaliziranih novinara diljem svijeta. Prvo biraju 30 igrača koji ulaze u finalni izbor. Potom novinari diljem svijeta, prošle godine bilo ih je 176, biraju pet igrača na temelju tri zadana kriterija:

1. Individualne i kolektivne nagrade

2. Igračeva klasa, talent i fair-play

3. Igračeva karijera

Prvi dobiva šest bodova, drugi četiri, trećeplasirani tri, četvrti na listi dva i peti dobiva jedan bod.

Bodovi se zbrajaju i dobivamo pobjednika koji će biti objavljen 3. prosinca.