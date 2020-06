'Modrić mi je uoči Rusije rekao: Bit ću najbolji igrač, vidjet ćeš!'

Luka je najbolji igrač s Balkana svih vremena! Imao je ponudu Intera, ne i Milana. Kovačić nije pogriješio što je otišao, Rakitić je ostavio veći trag u Barci nego Kluivert, a Pantić se nije odrekao Zvezde, to je nemoguće

<p>Luka je moj prijatelj i susjed ovdje u Madridu. On je skroman momak koji živi za nogomet pa me nije iznenadilo što je sve postigao dosad. Znam i kako je naporno trenirao doma tijekom karantene. On je najbolji igrač ikad s prostora Balkana, najbolji u povijesti, jer mu nitko nije blizu po osvojenim trofejima. Osvojio je i Zlatnu loptu, a statistika mu je zastrašujuća.</p><p>Nije to prvi put da bivši napadač i sportski direktor Real <strong>Predrag Mijatović</strong> (51) hvali Modrića. U utorak je u Madridu razgovarao s Međunarodnom udrugom stranih sportskih dopisnika (ISMAS) i otkrio:</p><p>- Sjećam se razgovora s njime kod kuće uoči Svjetskog prvenstva u Rusiji. Rekao mi je: "Na ovom prvenstvu mogu biti najbolji na svijetu". Bilo mi je neobično da to kaže s obzirom na igrače poput Neymara i Messija koji su trebali biti tamo, no on je samo odgovorio "Bit ću najbolji". I tako je bilo. To je veliki misterij. Premda je nedavno izašla knjiga, mislim da bi on nakon svega ovoga, kada završi trebao napisati jednu knjigu ili bi se trebao snimiti film o njemu. Nevjerojatan je. </p><p><strong>Modrić je s 34 godine najstariji igrač Real Madrida s ugovorom na još godinu dana, do 30. lipnja 2021. Smatrate li da će i iduće sezone igrati u Madridu?</strong></p><p>- Vjerujem da će do kraja ugovora ostati u Real Madridu. Premda je u godinama, fizički i igrački je spreman poput 25-godišnjaka. Veliki je profesionalac, a ovdje se osjeća dobro. Ostat će.</p><p><strong>Znate li možda je li postojao konkretan interes Milana za njega dok je ondje bio Zvonimir Boban ili je to bila samo glasina?</strong></p><p>- Za igrača poput Modrića uvijek postoji interes drugih klubova. Postojao je konkretan interes Intera, to ja znam, no Real Madrid ga nije htio pustiti. Što se tiče Milana, mislim da je tu bila više riječ o razgovoru.</p><p><strong>Koji bi još hrvatski igrač danas mogao igrati u Realu?</strong></p><p>- Najbolji hrvatski igrač već jest u Realu. Ne samo da igra već je izuzetno važan za momčad. Luka je još uvijek ondje pa kada jednog dana ne bude u Realu, tražit ćemo mogućnost za nekog drugog hrvatskog igrača koji bi eventualno mogao igrati ondje.</p><p><strong>Bi li Mateu Kovačiću bilo bolje da je ostao u Realu, gdje je stigao u ljeto 2015. godine, ili je dobro procijenio što je otišao u Chelsea prije dvije godine?</strong></p><p>- Kovačić mi se jako sviđa. Mislim da svatko tko prati nogomet zna da ima veliku nogometnu kvalitetu. Došao je u Madrid jako mlad i u jako velikoj konkurenciji (na sredini terena uz Modrića, Casemira i Tonija Kroosa), pa nije ni mogao pokazati sve ono što može i zna. Tako da je njegov problem bio neigranje. Bio je tu, bio je igrač Reala, međutim kao mladi nogometaš htio je igrati što veći broj utakmica, ali to je bilo komplicirano jer je bila jako velika konkurencija. Tako da je njegov odlazak bio njegova volja, koliko sam ja upoznat, i mislim da je zadovoljan u Chelseaju. Ondje ima veću minutažu, igra sve utakmice, a to je upravo htio. U ovom slučaju mislim da nije pogriješio jer je to bio njegov izbor i to treba poštivati.</p><p><strong>Je li Modrić ostavio veći trag u Realu od Mijatovića i Davora Šukera?</strong></p><p>- Apsolutno! Mnogo veći i dublji trag i od Šukera i od mene. Niti sam Luka, ni svi mi koji volimo njegov nogomet i stil igre, još uvijek nismo svjesni koliko je on napravio u Realu. Tek kada jednog dana prestane igrati nogomet, a dođu neki novi igrači u klub, svi ćemo postati svjesni koliki je trag ostavio. Ja sam imao sreću da u jednom finalu (Lige prvaka 1998. protiv Juventusa za pobjedu 1-0, nap. a.) postignem gol za osvajanje sedme titula prvaka Europe, što mi je donijelo reputaciju u Real Madridu. Međutim ono što je napravio Luka i titule koje je osvojio, individualno i na razini kluba, je nemoguće ponoviti. Ni jedan igrač koji u budućnosti dođe s Balkana u Real Madrid neće moći napraviti ono što je napravio Luka. Tako da je neusporedivo dublji i bolji trag ostavio nego svi ostali koji su bili ondje, uključujući Šukera i mene.</p><p><strong>Hoće li Real ponuditi Modriću neku funkciju kada završi igračku karijeru?</strong></p><p>- Luka ima još godinu dana ugovor u Realu i još nekoliko godina dobrog nogometa. Apsolutno sam siguran u to. Tako da on još uvijek ima puno toga za pokazati, te su njegovi planovi vezani za igru. Volio bih kada bi Real jednog dana procijenio da je potrebno uključiti Luku u strukture kluba kada završi s igranjem. Takav profesionalac i igrač mora na neki način ostati uključen u klupsku strukturu. Kakva će to biti funkcija ovisi o njegovom izboru kada završi karijeru. Bude li to trenerski poziv, onda mu svakako treba dati priliku da se pokaže u toj sferi posla. Odabere li nešto drugo vezano za nogomet, svakako će u Realu uvijek biti mjesta za igrača poput njega jer je i kao nogometaš i profesionalac pokazao da je stabilan momak, koji može doprinijeti rastu kluba u svakom pogledu. Volio bih da pronađe svoje mjesto ondje.</p><p><strong>Ivan Rakitić je u subotu odigrao 300. utakmicu za Barcelonu, čime je postao četvrti stranac u povijesti kluba s najviše nastupa. Ispred njega su samo trojica Južnoamerikanaca: Lionel Messi, Dani Alves i Javier Mascherano. Je li, sukladno tome, Rakitić ostavio veći trag u Barceloni od velikih igrača poput Ronaldinha, Patricka Kluiverta i Luisa Figa?</strong></p><p>- Kada pričamo o onome što je Rakitić napravio u španjolskom nogometu, počevši od Seville pa kasnije Barcelone, to je za svako divljenje. Po prirodi je skroman, miran momak, i jednostavno možda neki ljudi nisu svjesni koliko je on napravio pozitivnih stvari u španjolskom nogometu, konkretno u Barceloni. Ali bez obzira na 300. utakmicu i na svu statistiku, koja je stvarno impozantna, mislim da je Ronaldinho kao igrač ostavio bolji dojam, bez daljnjeg. Čak i Luis Figo, koji je kasnije otišao u Real. Što se tiče Kluiverta, mislim da je Rakitić ostavio bolji dojam. Ipak, ljudi kada pričaju o Barceloni sjećaju se tih virtuoza s nogometnom loptom kao što je Ronaldinho, koji je napravio sjajne stvari, bez obzira što je možda igrao manje utakmica.</p><p><strong>Koji vam se od mladih hrvatskih igrača najviše sviđa, tko će biti nositelj reprezentacije Hrvatske kada se oproste Modrić i Rakitić?</strong></p><p>- Nositelj igre i glavni igrač u reprezentaciji je Luka Modrić i ja bih pustio da se prvo završi taj njegov ciklus. Ne bih sada pričao o mladim igračima, iako ih jako dobro poznajem jer pratim hrvatski nogomet. Mislim da još ne treba tražiti zamjenu za Modrića, Rakitića i sve te velike igrače koji su na Svjetskom prvenstvu ostvarili nevjerojatan uspjeh. Treba pustiti da svi oni prođu pa onda tražiti i napraviti neku selekciju. Svakako je pozitivna stvar što u hrvatskom nogometu uvijek postoje talenti koji jednog dana mogu dosegnuti razinu Modrića i Rakitića, međutim ne bih sada apostrofirao bilo koga. Za te klince koji dolaze bitno je da od igrača poput Modrića nauče puno toga i budu pravi profesionalci. Talent nikada nije bio problem. Tako da ne bih konkretno govorio o imenima, ali ponavljam: pozitivno je što ima talenata. Pa ipak, svi znamo da u današnjem nogometu sam talent nije dovoljan nego je potrebno imati i druge vrijednosti koje su bitne kako bi igrač bio kompletan.</p><p><strong>Kakvi su izgledi da se vratite u Real Madrid?</strong></p><p>- Nikad se ne zna. U sadašnjoj strukturi kluba, sa sadašnjim ljudima koji vode klub, to je nemoguća misija. Međutim, ja svakako, kao netko tko voli Real Madrid, kao njegov bivši igrač i sportski direktor, uvijek ga imam u fokusu. To je klub kojem želim sve najbolje, tako da ukoliko u jednom trenutku budem u mogućnosti doprinijeti da klub raste, da se napravi nešto što bi još više potenciralo veličinu Reala, ja sam apsolutno spreman. To je međutim potpuno neizvjesno s obzirom na činjenicu da nitko ne zna što ga čega u budućnosti. Ukoliko se ukaže prilika i bude priče na tu temu ja sam, naravno, uvijek spreman vratiti se i pridonijeti rastu Reala u svakom pogledu.</p><p><strong>Bili ste sportski direktor Reala od 2006. do 2009. godine. Biste li vi pustili Cristiana Ronalda da ode iz kluba kao što je to učinila sadašnja uprava 2018.?</strong></p><p>- Ja nikada ne bih pustio igrače poput Cristiana, Sergija Ramosa i Modrića da odu. Oni su važni mladim igračima koji dolaze i ulaze u momčad. Zamislite mladića u obrani kojem Ramos objašnjava što treba napraviti. Premda su ti igrači u odmakloj dobi, oni su i dalje izuzetno bitni klubu, oni su njegova imovina i vrijednost i ne može ih se puštati da to budu drugdje. Sada se priča o budućnosti Ramosa u klubu, naravno da mu je potrebno produžiti ugovor na još koju godinu. Sjećamo se kako su samo puštali igrače poput Raula, Hierra, Casillasa... Ja Cristiana nikada ne bih pustio, evo i sada zabija golove u Italiji. Da ga se stavi u momčad galaksije on bi i tamo zabijao golove!</p><p><strong>Kojeg igrača biste vi doveli danas u svoju momčad?</strong></p><p>- Neymar mi se uvijek sviđao. Volio bih vidjeti Mbappea kao napadača Real Madrida. Real će morati napraviti neke promjene jer su igrači poput Ramosa, Modrića i Marcela u godinama pa je potrebno naći igrače koji će u nadolazećim godinama nadomjestiti ove igrača. Ne postoje isti takvi igrači, potrebno je naći one koji se mogu približiti izvedbi ovih igrača. </p><p><strong>U četvrtak se sastaju vaša dva bivša kluba, Real Madrid i Valencia. Kakvu utakmicu očekujete?</strong></p><p>- Ta je utakmica jako važna i jednima i drugima. Valencia se bori za mjesto koje vodi u Europu, a Real će igrati na svom pomoćnom stadionu koji nije impresivan poput Santiago Bernabéa. Neće biti lako ni jednima ni drugima, bit će neizvjesno i sve je moguće.</p><p><strong>Što očekujete od Lige prvaka?</strong></p><p>- U ovoj situaciji s korona virusom moramo svi biti fleksibilniji, ne samo s nogometom nego i sa svime drugime. Potrebno je ne biti egoističan, nego da svak uloži dio sebe da se natjecanje završi. Predsjednik Uefe je imao odlične ideje. Vjerojatno se neće svi složiti s načinom odigravanja preostalih utakmica no bitno je da se nastavi i odigra.</p><p><strong>Tko je favorit za osvajanje Lige prvaka?</strong></p><p>- Favoriti su isti kao i uvijek. Bayern je fizički dobar, ozbiljan, na korak da osvoji prvenstvo. U Španjolskoj su se Barcelona i Real vratili utakmicama, vidi se da igrači nisu u onom uobičajenom ritmu. Moramo se na to naviknuti. Francuske ekipe će patiti jer je kod njih otkazano prvenstvo i ne igraju. Bit će ovo čudan nastavak, a onaj koji osvoji bit će dodatno sretan. Nadam se da će to biti Real, ali teško će preokrenuti rezultat iz prve utakmice osmine finala (1-2).</p><p><strong>Što kažete na Milojka Pantića koji se odrekao Crvene Zvezde zbog Kapetana Dragana?</strong></p><p>- Nisam pratio tu situaciju dovoljno. Nešto sam pročitao u medijima, a to nije dovoljno za dati neko konkretno mišljenje. Jedino što mogu reći, i to znam, jest da je Milojko Pantić pored svega što je napravio kao sportski novinar jako veliki zvezdaš. Ne znam postoji li veći fanatik Crvene zvezde od njega. Bez obzira na mišljenja koja postoje, mislim da se on ne može odreći Zvezde jer je to jače od njega. Jednostavno nemoguće. Kao i svi mi, koji imamo svoje klubove koje volimo od djetinjstva, bez obzira na situaciju i rezultate, ili na politiku kluba koja se može voditi u nekom trenutku, svi smo fanatici svojih klubova. Pa ne vjerujem da se Pantić odrekao Zvezde, to mi se čini nemogućim poznavajući njega i njegov fanatizam prema klubu od ranih godina pa do danas. Može biti razočaran politikom kluba, može biti razočaran rezultatima, to je potpuno legitimno i normalno, i svi to mi imamo u sebi. Uvijek želimo da naš klub bude najbolji, osvaja titule i slično. Puno puta se ne slažemo s politikom vođenja klubova koje volimo, ali da bismo ih se odrekli, to je nemoguće. Znam koliki je Pantić zvezdaš i koliko voli Crvenu zvezdu.</p><p><strong>Što bi se moralo dogoditi da se vi odreknete Budućnosti, Partizana ili Real Madrida za koje ste igrali?</strong></p><p>- Pa ne znam... ništa. To je nemoguće. Ponavljam, ja se u određenom trenutku mogu neslagati s politikom kluba. Apsolutno. To je legitimno. Ali to je ipak nešto što je u tebi, što nosiš iz djetinjstva, pa je nemoguće napraviti tako nešto. To je kao kada imate djecu pa vas u određenom trenutku života dijete razočara. Možete biti ljuti, nezadovoljni, ali nikako se ne možete odreći svog rođenog djeteta. Gledam tako na te stvari jer je nogomet toliko popularan sport i toliko fanatičan da kada jednom uđete u tu sferu jednostavno se nemoguće odreći toga.</p>