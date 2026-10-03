MODRIĆ NA RUBU SUZA 'Prvi put u 20 godina reprezentacije me sram! Ovo je nedopustivo'

Luka Modrić (41) otvorio je dušu nakon povijesnog poraza hrvatske nogometne reprezentacije. Kapetan je govorio u dahu, jedva je susprezao suze, gledao je u pod u mix zoni Rujevice nakon 0-7 protiv Engleske.

- Teško je naći objašnjenje za ovakvu našu predstavu. Bez duela, bez faula, bez agresivnosti, bez zajedništva. Moram reći, tu sam 20 godina, ali prvi put osjećam sram nakon neke utakmice. Može se izgubiti, nije problem, trenutačno su oni bolji. Ali izgubiti na ovakav način i ovako prosipati ugled koji smo teško stjecali svih ovih godina, to je nedopustivo. Prvi put u 20 godina što sam ovdje, osjećam baš sram. Ovo je stvarno nedopustivo da ovako možeš... Od prvog do zadnjeg, nema sad tu da je netko van toga. Jednostavno, ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovako se ne može igrati! A mi smo izgledali kao da smo imali četiri, pet igrača manje. Stvarno katastrofalna noć - rekao je Modrić i nastavio:

- Jednostavno, ne trebamo upirati prstom jedni u druge i tražiti krivce, nego trebamo biti zajedno u ovome kao što smo uvijek bili. Vraćali smo se iz težih situacija, gubili smo utakmice i velikim razlikama, ali osjećaj nakon ove utakmice je drugačiji. Nikad ga nisam imao u karijeri otkad sam u reprezentaciji. Ali, bez obzira na to, trebamo se dići, skupiti se, ostati zajedno jer nas čeka opet vrlo teška utakmica u Splitu i pokazati naše pravo lice koje imamo u ovom trenutku. Pokazati da ima i dalje u nama inata i ponosa. Želje, volje, zajedništva. Ne može ga se izgubiti tek tako, preko noći. Ovo je stvarno nedopustivo, ovako igrati nogomet. Da smo ovako igrali protiv trećerazredne ekipe, izgubili bismo danas. Mislim da sam sve rekao, nemam što dodati i oduzeti.

Hrvatska je izgledala kao amaterska momčad.

Rijeka: Susret Hrvatske i Engleske u trećem kolu Lige nacija | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Nema smisla ulaziti u taktičke stvari. Sve kreće od želje, volje, agresivnosti, htijenja, duela. Jedino se možemo ispričati. Nadam se da će navijači u Splitu biti uz nas, da će nam biti podrška, da će nas nositi. Nadam se da ćemo im vratiti to na najbolji mogući način. Prije svega borbenošću. Biti frajeri, fajteri na terenu. Što smo uvijek bili, ova Hrvatska to može, vratiti to. Danas to jednostavno nismo imali, to je stvarno zabrinjavajuće što smo pokazali. Ali stvarno vjerujem da ćemo se skupiti u ova dva-tri dana do utakmice, pokazati se u boljem svjetlu i ostvariti bolji rezultat.

Jeste li pričali u svlačionici, jeste li si rekli što ste trebali?

- Nismo pričali, bit će vremena za razgovore. Nakon utakmice, dok su vruće glave, nema se tu što. Može se pričati, ali nema smisla. To ćemo ostaviti za iduće dane. Nadam se da ćemo svi zajedno pronaći rješenje i razloge zašto se dogodilo ovo što se dogodilo večeras - zaključio je Modrić.