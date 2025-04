Modrić nakon Realova debakla: Taj gol nas je ubio, teško mi je prihvatiti dva gola iz prekida...

Luka Modrić (39) odigrao je 71 minutu u teškom porazu Real Madrida od Arsenala (3-0) u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka. Čak 19 godina nakon što je zaigrao na Emiratesu s Dinamom, Modrić je kao kapetan predvodio "kraljevski klub", koji je teško stradao na gostovanju nakon što je dvostruki strijelac Declan Rice zabio golove iz slobodnih udaraca, dok je Mikel Merino postavio konačni rezultat.

Modrić je izašao iz igre nakon drugog gola Ricea, a nakon utakmice podijelio je dojmove s legendom "topnika" Thierryjem Henryjem za CBS-ovu emisiju "Golazo".

- Bila je to teška utakmica, mislim da nismo bili loši u prvom poluvremenu. Arsenal je imao neke šanse, ali dobro smo se branili, bili smo organizirani, zaustavili smo njihovu igru između linija, znali smo da vole igrati preko Odegaarda...Imali smo dobre šanse iz kontri koje nismo zabili - rekao je Modrić.

Foto: Matthew Childs/REUTERS

"Vatreni" smatra kako je utakmica bila otvorena sve do fantastičnog udarca Ricea.

- Taj prvi gol... Ubio nas je, bio je veliki udarac za nas. Nismo ga očekivali. Bio je odličan gol, zabio ga je oko živog zida... Šteta. A drugi slobodni udarac (kojeg je Rice zabio, op. a.) bio je nevjerojatan. - rekao je Modrić i nastavio...

- Izgubili smo balans nakon primljenog gola, nismo bili kompaktni kao u prvom poluvremenu. Arsenal je bio bolja momčad, zabili su dva gola iz prekida... Teško je to prihvatiti, ali takav je nogomet. Moramo se spremiti za važnu utakmicu u ligi kako bi vratili samopouzdanje nakon dva uzastopna poraza, to nam se ne događa često. Vjerujemo u sebe, ako netko može izvesti preokret, to je Real Madrid. Ali Arsenal je odlična momčad s puno kvalitete. - zaključio je hrvatski nogometaš.