Modrić: Naravno da želim ostati i završiti svoju karijeru u Realu

Nezamjenjivi Luka Modrić zasigurno će faliti hrvatskoj reprezentaciji kada za to dođe trenutak, ali drugačija situacija nije ni ako ga gledamo u sastavu Real Madrida gdje želi završiti svoju karijeru

<p>Uoči dvoboja Lige prvaka između Intera i Real Madrida održala se press konferencija na kojoj je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije <strong>Luka Modrić</strong> (35) komentirao svoje želje vezane za odlazak odnosno ostanak u klubu.</p><p>- Osjećam se dobro, snažno. Kad izađem i igram, nije bitno jesam li starter ili ulazim kao zamjena, pokušavam pomoći momčadi- kazao je Modrić na novinarskoj konferenciji.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Životna priča Luke Modrića</strong></p><p>Luka je istaknuo kako Realu ove sezone nedostaje čvrstine, a problem predstavljaju i brojni izostanci.</p><p>- Malo svega nedostaje. Prvo, da smo svi i, zatim, da nema ozlijeđenih. Od prošle sezone nedostaje čvrstina, međutim mislim da ćemo se, kako utakmice budu prolazile, poboljšavati i imati dobru sezonu - rekao je.</p><p>Svjestan je kako je teško pobjeđivati ako momčad nije na najvišoj razini.</p><p>- Znamo da je svaka utakmica komplicirana i kad igrate protiv bilo kojeg suparnika i niste na najvišoj razini, teško vam je pobjeđivati ​​u utakmicama, posebno u Europi. Tu pokazujemo svoj karakter i jedinstvo, posebno u ovom natjecanju, a to ćemo nastaviti pokazivati ​​i u sljedećim utakmicama - kazao je.</p><p>Modrić se nalazi u istoj situaciji s ugovorom kao i kapetan <strong>Sergio Ramos</strong> te se nada da će za dobro svih u klubu dogovor biti postignut.</p><p>- Govorio sam o tome puno puta, ali vidjet ćemo što će se dogoditi. Uvijek dajem isti odgovor. Osjećam se dobro i želim nastaviti u Realu. Osjećam da mogu pomoći momčadi. Ako me pitate što želim, naravno da želim ostati, želim završiti svoju karijeru u Realu, ali to ovisi o puno stvari. Nitko ne bi bio sretniji od mene da završim karijeru u Realu - rekao je Modrić.</p><p>Momčad Real Madrida pobijedila je Inter u prvom susretu rezultatom 3-2 te se trenutno nalazi na trećem mjestu s osvojena četiri boda. Inter je na posljednjem mjestu skupine sa dva boda, a obje se momčadi nalaze u zoni ispadanja stoga im je potrebna pobjeda. U vodstvu je Borussia Moenchengladbach s pet bodova.</p><p>- To je finale za nas i moramo igrati kao momčad i pomagati jedni drugima na terenu. Nadam se da ćemo biti dorasli utakmici - mišljenja je Modrić.</p><p>Modrić je nakon Svjetskog prvenstva skoro završio u Interu, a sada čvrsto stoji uz trenera Zidanea unatoč lošim rezultatima.</p><p>- Ono što se dogodilo 2018. je prošlost i nema nikakvog smisla pričati o tome - kazao je Modrić.</p><p>- Nismo ga branili dovoljno u zadnje vrijeme, ali ga branimo od prvog dana. Mi smo uz trenera - rekao je.</p><p>Kapetan hrvatske vrste komentirao je "ludi" ritam nogometaša ove sezone.</p><p>- Istina je da ima previše utakmica. Svaka tri dana s reprezentacijama, klubom, u Europi, prvenstvu...Tako je to, živimo u kompliciranom vremenu i čini se da uvijek žele provesti više natjecanja, a nitko ne pita za naše zdravlje. Danas ima puno ozlijeda, također morate razmišljati i o koronavirusu i to je mentalno zamorno. To ne vodi nikamo, mnogi će igrači biti ozlijeđeni. Ne znam hoće li se nešto promijeniti, ali moramo biti spremni, oporaviti se i igrati najbolje što možemo - zaključio je bivši najbolji nogometaš svijeta.</p>