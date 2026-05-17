Modrić nije igrao, ali oduševio je navijače: 'Ne zaslužujemo te'

Iako Luka Modrić nije igrao u pobjedi Milana protiv Genoe (2-1) navijači su se opet dotakli hrvatskog maestra koji je s klupe bodrio svoju momčad. Tener Max Allegri rekao je da je Modrić spreman i da bi mogao zaigrati s maskom protiv Genoe, ali je ostavio hrvatskog kapetana na klupi te je sad Milan napokon pobijedio bez Modrića u igri.

Podsjetimo, Modrić je morao na operaciju jagodične kosti zbog sudara s Manuelom Locatellijem u susretu protiv Juventusa t ega od tada nije bilo na terenu. Bez njega Milan je izgubio dvije utakmice u nizu te si zakomplicirao ulazak u Ligu prvaka. Zato je ova pobjeda protiv Genoe bila iznimno važna, a odluka će pasti u zadnjem kolu.

Modrić je ludio na klupi Milana i iz dna duše bodrio svoju momčad. Navijači su na društvenim mrežama komentirali kako se vidi da i iduće sezone želi igrati u Milanu i to na najvećoj svjetskoj pozornici.

- Dirljiv je žar s kojim je Modrić, s maskom u ruci, proživio utakmicu. Uvjeren sam da je svojim primjerom, u 41. godini, nakon Zlatne lopte i šest Liga prvaka, sa Svjetskim prvenstvom na vidiku, ostavio traga na suigračima - stoji u jednom komentaru.

- Modrić s klupe podržava momčad. Ne zaslužujemo te, veliki šampione. Uzbudljivo je vidjeti Modrića kako s klupe navija za suigrače i, unatoč svom fizičkom stanju i nadolazećem Svjetskom prvenstvu, izgara u želji da stupi na teren. On nije slučajni prvak - napisali su navijači Milana.

- Modrićevo ponašanje može se objasniti jedino ljubavlju prema Milanu. Lik koji je sve osvojio bodri suigrače s klupe nakon loma kosti lica. Bez riječi sam - dodao je jedan navijač.