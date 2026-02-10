Modrić oduševljava i suigrače: 'Kad bih ja to probao, mislim da bi mi se kuk izvrnuo. Sjajan je'

Nije tajna da Luka Modrić (40) oduševljava Talijane svojom igrom otkako je došao u Milan. Talentiranog Hrvata hvale brojni nogometni stručnjaci, ali i suigrači. Kapetan 'Vatrenih' još jednom se našao u središtu pozornosti kada je njegovu igru pohvalio suigrač Christopher Nkunku (28).

Foto: MATTEO CIAMBELLI

Napadač Milana dao je intervju za talijansku Gazzettu dello Sport u kojem je govorio kako se snašao u talijanskoj ligi, u koju je došao iz Chelseaja u kolovozu 2025. godine, a Francuz je također iskoristio priliku da pohvali Modrića.

- Luka je sjajan: ima jedinstvenu sposobnost dodavanja vanjskim dijelom kopačke. Kada bih ja to probao, mislim da bi mi se kuk izvrnuo. Stvarno je nestvarno da ima 40 godina, ali on može igrati do 45. ili 46. godine života.

Nkuku je u Milano došao prošlog ljeta 37 milijuna eura. Do sada je u 20 utakmica zabio šest golova i dva puta asistirao, a na terenu je proveo 1016 minuta. Prema podacima iz prosinca, njegova vrijednost na Transfermarktu iznosi 32 milijuna eura.ž