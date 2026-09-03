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KAPETAN NE IDE NIGDJE

Modrić ostaje u reprezentaciji!?

Piše Luka Tunjić,
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Modrić ostaje u reprezentaciji!?
SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Modrić je odigrao 202 utakmice i zabio 29 golova u dresu Hrvatske. Mnogi su se nadali kako dramatičan poraz od Portugala u šesnaestini finala SP-a neće biti njegov posljednji nastup

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S ogromnim se nestrpljenjem čeka popis izbornika hrvatske nogometne reprezentacije, Slavena Bilića, koji će u ponedjeljak objaviti na koje "vatrene" računa u nadolazećem ciklusu Lige nacija. Ime Luke Modrića (40) tu izaziva posebno nestrpljenje, s obzirom na to kako još uvijek nije jasno hoće li kapetan nastaviti svoju reprezentativnu karijeru.

Modrić je jasno poručio kako mora razgovarati s izbornikom Bilićem i HNS-om, nakon čega će zajedno donijeti odluku. Podsjetimo, legendarni Hrvat produžio je ugovor s Milanom do ljeta 2027. godine, a Marko Vargek s RTL-a tvrdi kako Modrić planira nastaviti reprezentativnu karijeru i kako će biti na Bilićevom popisu kojeg će objaviti u ponedjeljak.

SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva
SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Desetka 'vatrenih' odigrala je 202 utakmice i zabila 29 golova u dresu Hrvatske. Mnogi su se nadali kako dramatičan poraz od Portugala u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva neće biti njegov posljednji nastup za Hrvatsku, i čini se kako neće biti.

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Komentari 33
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