Modrić: Ovakve utakmice mogu igračima promijeniti sudbine. Sjećam se prve za Hrvatsku...

Luka Modrić (40) i Casemiro (34), trofejni dvojac iz Real Madrida, danas u Milanu odnosno Manchester Unitedu, susreli su se u noći na srijedu po hrvatskom vremenu u Universalovu tematskom parku u Orlandu uoči međusobne reprezentativne utakmice u srijedu po hrvatskom vremenu, 1. travnja od 2 ujutro. Modrić je dobio brazilsku desetku, a Casemiro mu je poručio kako sad mora igrati za njih. Susret je protekao u sjajnom raspoloženju kao dio promotivne kampanje prijateljskog Fifina turnira Road to 26.

- Lijepo je bilo ponovno se susresti s Casemirom, čujemo se ponekad, ali uvijek je ljepše kad se vidiš s igračima s kojima si toliko toga prošao i dijelio, pogotovo lijepe stvari. Bit će lijepo vidjeti i novog brazilskog izbornika, Carla Ancelottija. Ima i dosta igrača s kojima sam igrao i protiv kojih sam igrao, ali sad je tu jedan od mojih najdražih trenera u karijeri i radujem se tim susretima.

Hrvatska ima priliku isprobati još neke opcije uoči onog glavnog, Svjetskog prvenstva ovoga ljeta.

- Prije svega, drago mi je da smo se opet okupili poslije dugo vremena, sretni smo vidjeti jedni druge i sretni smo da većini igrača ide dobro u klubovima. Nedostaju nam važni igrači, poput Joška i Matea, koji su ozlijeđeni, ali nadamo se da će biti s nama na Svjetskom prvenstvu. Najave utakmica? Uoči Rusije smo izgubili Perua i pobijedili Meksiko. Bitno je da odradimo dvije utakmice na pravi način, da se još više povežemo, da vidimo gdje se možemo poboljšati i to iskustvo prenesemo na ono važnije što nas očekuje u lipnju - kazao je Luka, prenosi HNS.

I Modrić je, kao i izbornik Zlatko Dalić, uvjeren da je izbor ovako jakih protivnika uoči Mundijala dobar put.

- Definitivno, pravi je izbor igrati protiv velikih momčadi, da vidimo u kakvoj smo formi. Izbornik radi dobro kada igra jake protivnike, i mi igrači volimo igrati jače utakmice. To je pravi put. Očekuju nas dvije teške utakmice protiv Kolumbije i Brazila, nadam se da ćemo biti pravi. Pritom ne moramo previše gledati rezultat, naravno da je bitan, ali najbitnije je da odradimo ono što izbornik očekuje od nas i da se na najbolji mogući način pripremimo za Svjetsko prvenstvo.

Njemu je jedna prijateljska utakmica, ona protiv Argentine u Baselu 1. ožujka 2006., promijenila karijeru. Debitirao je za "vatrene" u sudaru s Lionelom Messijem i slavio 3-2.

- Sjećam se svoje prve utakmice u Baselu protiv Argentine, s kojim sam uzbuđenjem čekao tu utakmicu, koliko mi je značila i što mi je sve donijela poslije nje. To jesu prijateljske utakmice, ali i utakmice koje igračima mogu promijeniti sudbine. Imamo dosta mladih igrača. Vjerujem da će se pokazati u pravom svjetlu, vjerujem da ovakve utakmice mogu promijeniti tijek njihovih karijera, pogotovo reprezentativnih - zaključio je Modrić, koji će protiv Kolumbije zaigrati 195. put za "vatrene".