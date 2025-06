Modrić prišao Alonsu uoči klupskog SP-a i oduševio ga: 'Držat ću se toga do kraja'

Jedna era odlazi u ropotarnicu povijesti, a druga tek počinje. Xabi Alonso zamijenio je Carla Ancelottija na klupi Real Madrida i pred njim je naprestižniji, ali i najteži posao na svijetu.

Nakon tek nekoliko treninga, legendarni Španjolac debitirat će na klupi novog kluba na Svjetskom klupskom prvenstvu. Madriđani su u skupini s Al-Hilalom, Pachucom i Salzburgom, jedni su od najvećih favorita za osvajanje turnira, a on će ujedno biti i posljednji u kraljevskom dresu za kapetana Luku Modrića (39).

Foto: Isabel Infantes

Hrvatski maestro htio je ostati još godinu dana, htio ga je zadržati i Xabi Alonso, igrali su zajedno i itekako je upućen u klasu našeg nogometaša koji je Realu donosio nezamjenjivo iskustvo i mirnoću, mentorirao mlade igrače. To mu je trebala biti uloga i u novoj sezoni, no klub je odlučio kako je vrijeme za pomlađivanje i traženje Lukinog nasljednika. Luka je to gospodski prihvatio pa će mu turnir u SAD-u biti oproštajni. Karijeru bi trebao nastaviti u Milanu, ali iz poštovanja prema Realu, još nije obavio liječnički niti potpisao ugovor. To će napraviti nakon što odradi i posljednju utakmicu u najdražem dresu.

Koliko voli ovaj klub, dao je do znanja Xabiju Alonsu, kojem je na prvom susretu rekao:

Foto: Albert Gea

- Kad me pošalješ na teren, dat ću sve od sebe da pobijedimo, to je moja životna filozofija i držat ću je se do kraja karijere - piše Defensa Central.

Jasno mu je poručio da može ozbiljno računati na njega i da se neće štedjeti. Bez obzira što postoji rizik od ozljede, što bi mu moglo ugroziti nastavak karijere, pokazao je da je spreman dati sve za klub s kojim je osvojio 28 trofeja i postao jedan od najvećih veznjaka u povijesti nogometa. Želi se u najboljem svjetlu, a to je s trofejem u rukama, oprostiti od Reala i zatvoriti bogato poglavlje koje je trajalo 13 godina.