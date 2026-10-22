Modrić s klupe gledao Milanov potop, Vušković igrao 22 minute

Hrvatski reprezentativni stoper Luka Vušković igrao je od 68. minute za Brighton u 0-0 remiju na gostovanju kod Jabloneca u 2. kolu Konferencijske lige. Brighton nakon dva nastupa ima četiri boda, dok je Jablonec osvojio prvi bod.

Milan je na gostovanju izgubio od Bournemoutha s 0-3 upisavši i drugi poraz. Justin Kluivert je golom s bijele točke u osmoj minuti doveo domaćine do prednosti, nakon što je De Winzter igrao s rukom. Novi problemi za "Rossonere" stigli su u 27. minuti.

Golman Mike Maignan je isključen zbog udaranja Tylera Adamsa pilikom izvođenja kornera. Maignan je glupim potezom skrivio i kazneni udarac. U igru je ušao rezervni vratar Lorenzo Torriani, a na klupi je preselio Omari Hutchinson. Jedanaesterac je sigurno realizirao Marcus Tavernier za 2-0.

Konačnih 3-0 postavi je Amine Adli u 84. minuti. Luka Modrić nije nastupio. Za engleski sastav je to bila treća pobjeda. Maksimalan učinak nakon tri kola imaju i Bayer Leverkusen, Ferencvaros, Benfica i Olympiakos.

Benfica je na gostovanju porazila Omoniju s 4-1. Nego (14-ag), Pavlidis (49), Aursnes (76) i Prestianni (85) postigli su golove za portugalski sastav, dok je Kakoullis (42) zabio za domaćine. Olympiakos je golom Gonzalez u 78. minuti porazio prašku Spartu.

Bayer Leverkusen je na gostovanju pobijedio OFI s 2-0, a oba gola zabio je Jonas Hofmann (35, 37). Krešimir Krizmanić je odigrao cijeli susret za grčki sastav koji je u prva tri kola osvojio tri boda. Treću pobjedu izborio je i Ferencvaros koji je slavio 4-1 protiv Torreensea.

Za domaćine strijelci su bili Bamidela Yusuf (​20), Mariano Gomez (58), Mohamed Ali Diadie (80-ag) i Krizstian Lisztes (89), dok je za portugalski sastav strijelac bio Manu Pozo (23). Franko Kovačević nije igrao za domaćine zbog ozljede. Idući Dinamov suparnik, engleski Sunderland je na gostovanju u Poljskoj odigrao 1-1 protiv Lech Poznana.

Timur Tutierov je u drugoj minuti doveo goste do prednosti, a izjednačio je Leo Bengtsson u 70. minuti.