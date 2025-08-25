Modrić se ponovio: Na ruci mu je zablistao novi sat, evo koliko košta ovo švicarsko remek djelo

Novi kralj stigao je u Milano. Luka Modrić je nakon 13 godina napustio Real Madrid gdje je postao jedan od najvećih u povijesti kluba, a svoje znanje i magiju nastavit će demonstrirati na San Siru. Navijači talijanskog velikana dočekali su ga kao božanstvo prije tri tjedna kada ga je klub predstavio, a kako je to kada istrčiš na krcati San Siro i doživiš ovacije od kojih se naježiš, doživio je Luka u debiju protiv Barija u Kupu pa i u subotu u porazu od Cremonesea (2-1) u prvom kolu Serie A. sada je prvi put odjenuo crveno-crni dres i istrčao na kultni San Siro.

Pokretanje videa... 01:02 Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

Iako će uskoro napuniti 40 godina, pokazao je da je u sjajnoj fizičkoj spremi i da još može igrati na vrhunskoj razini, a njegova nogometna magija ionako nikada nije bila upitna. Velika euforija zahvatila je sve oko kluba, ponosni su i sretni što je jedan od najvećih veznjaka u povijesti postao dio Milana, vjeruju i nadaju se da će u svlačionicu unijeti disciplinu, ozbiljnost i pobjednički mentalitet koji ga krasi kroz cijelu karijeru. A naš nogometaš je u novom klubu zasjao u novom ruhu.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Na službenom predstavljanju u Milanu, na ruci je nosio detalj koji nije mogao proći nezapaženo – sat koji svojom simbolikom i vrijednošću savršeno oslikava njegovu karijeru. Riječ je o modelu Patek Philippe Complications 5205G-013, čija se vrijednost procjenjuje na vrtoglavih 80.000 eura.

Ovaj sat pravo je remek-djelo švicarskog urarstva, a njegove specifikacije ostavljaju bez daha. Kućište od 18-karatnog bijelog zlata okružuje predivan plavi brojčanik koji se prelijeva u crne tonove na rubovima. Pokreće ga automatski mehanizam s godišnjim kalendarom koji prikazuje dan, datum i mjesec, a zahtijeva korekciju samo jednom godišnje. Cijelu priču zaokružuje elegantni remen od aligatorske kože, čineći ovaj sat simbolom suptilnog luksuza i tehničke savršenosti.

Kao i mnogi uspješni sportaši, Modrić gaji posebnu strast prema Rolexu. Često je viđen s modelom DateJust 126300 s popularnim "mint green" brojčanikom, čija tržišna cijena premašuje 16.000 eura. U kolekciji ima i dva kultna GMT-Master II modela: "Pepsi" s plavo-crvenim okvirom te "Batman" s plavo-crnim, čije cijene na tržištu dosežu i preko 20.000 eura.

Foto: Profimedia

Osim novog modela Complications, Modrić posjeduje nekoliko iznimno rijetkih i skupih satova marke Patek Philippe. Među njima se ističe sportski Nautilus Annual Calendar 5726/1A, čija se vrijednost procjenjuje na oko 150.000 eura. Tu je i Aquanaut Chronograph 5968A, koji posjeduje u dvije verzije – s crnim i s upadljivim narančastim remenom, a cijena mu se kreće oko 145.000 eura. Krunski dragulj njegove Patek kolekcije je Nautilus Perpetual Calendar 5740 od bijelog zlata, prva "velika komplikacija" u Nautilus liniji, čija tržišna vrijednost prelazi nevjerojatnih 230.000 eura.

Ipak, najznačajnija priča vezana uz Modrića i Rolex jest ona o njegovoj velikodušnosti. Nakon osvajanja Zlatne lopte 2018. godine, Modrić je kupio 25 primjeraka modela Rolex Daytona u ružičastom zlatu i poklonio ih svim suigračima i članovima stručnog stožera Real Madrida – od pomoćnih trenera i liječnika do vozača autobusa.