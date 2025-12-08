Modrić se prisjetio sukoba s Mandžukićem i Ćorlukom: 'Nismo pričali godinu dana'

Inspirirajući razgovor Luke Modrića sa Slavenom Bilićem u emisiji (Ne)uspjeh prvaka oduševio je regiju u prva dva nastavka u kojem je pričao o počecima karijere, a u trećem nastavku tema je bila reprezentacia, kako je postao vođa i najveći uspjesi 'vatrenih'.

- Mene su često etiketirali, isto mi se predbacivalo, da sam premalen, premršav i da neću uspjeti. Kad sam dolazio do neke razine, bilo je da nisam vođa, fali mi ovo, da nisam taj. Imam ja to u sebi, ali mislim da to ne treba nekad pokazivati da ne narušavam hijerarhiju jer postoji kapetan. Ako je trebalo reći, rekao sam, ali ja više volim se ugledati na lidere koji vode primjerom nego riječima, Pokušao sam biti lider na taj način, primjerom, i kad sam postao kapetan, atmosfera nije bila najbolja. Imao sam nesuglasice s igračima s kojima sam svašta prošao, zbog izjava ili nečeg drugog. Moje razmišljanje bilo je da je Svjetsko prvenstvo 2018. godine prilika generacije da hrvatska reprezentacija napravi nešto.

Prisjetio se sukoba s Marijem Mandžukićem.

- S Mandžom dugo nisam razgovarao, to nije bio odnos kao prije. Na moje inzistiranje, prije utakmica protiv Brazila i Senegala uoči SP-a, razgovarao sam s njim i riješio problem. To je bila banalna stvar, ali ja sam to pustio da ide svojim tokom, kao i on, na kraju se napravilo kao nerješivo. A bila je sitnica. Tu sam se oslobodio, vjerojatno i on.

Imao je trzavice i s Vedranom Ćorlukom.

- Čarlijeve neke izjave nisu mi sjele, nismo o tome raspravili, nešto preko telefona, ali ja to ne volim, draže mi je u četiri oka. To smo isto riješili, očistio sam se od tih muka koje sam živio u sebi, išao sam čiste glave na SP. Imao sam u sebi osjećaj, a to i supruga Vanja može potvrditi, da ćemo napraviti velike stvari.

Osvrnuo se i na sjajan odnos s izbornikom Zlatkom Dalićem kojeg je upoznao na aerodromu u listopadu 2017. godine, dan uoči utakmice protiv Ukrajine.

- Došao je na aerodrom dan prije utakmice protiv Ukrajine, znao sam da je vodio Rijeku i Varaždin, ali nisam ga poznavao. U prvom razgovoru sam osjetio dobru energiju, smirenost, mirnoću, gdje smo svi mi bili pod stresom, možda se ne plasiraš na SP, što bi bila tragedija obzirom na igrače koje smo imali. Donio je dobru energiju, pitao je za mišljenje kako trebamo igrati, rekao kakve ideje ima. Jedan ugodan razgovor i suradnja fenomenalna od prvog dana. Pobijedili smo Ukrajinu i plasirali se u play-off pa smo razbili Grčku. Počela se kreirati dobra grupa, ali dogodile su se pripreme u Americi gdje smo izgubili od Perua i tu ide Čarlijeva izjava. Tada su neki od igrača, uključujući mene, vratili se u klubove i propustili utakmicu protiv Meksika. Nije to trebao reći, zna i on, ali sve se izgladilo - prisjetio se Luka pa nastavio:

- Počele su neke borbe, da to nije ta momčad, opet neke sumnje. Ja nisam od velikih najava, ali jednostavno sam imao osjećaj da ćemo napraviti velike stvari i to sam rekao supruzi Vanji. Ona nije išla na prve utakmice, mislila je da ćemo ispasti iz grupe. Ne da nije vjerovala, ali voli provocirati da dodatan motiv.

Otkrio je što je rekao supruzi Vanji uoči prvenstva.

Rekao sam da ćemo odigrati sjajno prvenstvo i da ću biti najbolji. To nikada ne govorim, ali tada sam rekao. Napravili smo velike stvari i bio sam najbolji igrač turnira. Imao sam dobar osjećaj.

Na putu do povijesnog srebra proživjeli smo niz drama. Sve je krenulo s Danskom gdje je Modrić promašio penal za pobjedu u produžecima pa se otišlo na lutriju jedanaesteraca. Tamo je opet preuzeo odgovornost i pokazao kakva je veličina.

- Morao sam pucati kao lider, da kažem da neću, u minusu smo. Ekipa gubi samopouzdanje. Taj penal opisuje moj karakter kada me netko pita. Ta utakmica opisuje moj karakter. I naravno, taj promašeni penal, bio sam lud jer imao sam dobar osjećaj, ali ostao sam miran koliko god je gorilo u meni. Nije bilo kao protiv Turske gdje smo zabili u 119. i vidjeli se u četvrtfinalu, oni nam izjednače, pa smo u raspucavanju bili dekoncentrirani. Bili smo mlađi, zato smo promašili tri penala. U ovoj situaciji ostao sam miran i znao sam da želim pucati penal. Htio sam preuzeti odgovornost i pucati penal, da nisam, to bi bio veliki hendikep za ulazak u raspucavanje. Taj penal bi odredio mene, kao što Robertu Baggiju spominju promašeni penal, bio bih obilježen, tada nisam najbolje kotirao u Hrvatskoj zbog nekih stvari van nogometa. To je bio najvažniji trenutak reprezentativne karijere, nisam imao negativne misli.