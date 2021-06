Zlatko Dalić nakon pobjede nad Škotskom dotaknuo se i pritiska nad reprezentacijom u zadnjih 10 dana. Koji je ulaskom u osminu finala Eura ipak splasnuo.

Igrači su pohitali Luki Modriću u zagrljaj na Hampden Parku, on je došao do izbornika i govorio: to je to! Luka je pao na koljena, Dalić ljubio krunicu...

O čemu su razgovarali, upitali smo ga.

- Ma gledajte, ovih deset dana bilo je baš ludilo, što ja ne mogu shvatiti i razumjeti. Ali neću u to ulaziti, ja ću čuvati svoje dostojanstvo, svoj ponos i uvijek ću biti fer. Baš zbog toga bili smo sretni. Luka je znao što se događalo i što se protiv mene radilo i pisalo. Zato je bio sretan, i svi igrači. Ali dobro, ostat ćemo i dalje gospoda. Hvala svima na podršci, na kritikama. Idemo dalje. Ostvarili smo cilj, drugi smo u grupi. Ne znam koji cilj sam ostvario. Deseti, jedanaesti, dvanaesti? Nemam pojma. Prema tome, dragi Bog je uz mene, gura me. Kad je najteže, pomogne mi - odgovorio nam je.

- Čestitke dečkima na dobroj, sjajnoj utakmici i plasmanu u osminu finala. Vrlo dobra utakmica, kontrola. Nismo gubili glavu nijednog trenutka. Spustili smo loptu na zemlju protiv protivnika koji je nezgodan s dugim loptama, preskakanjem igre, agresijom. Nakon gola imali smo kontrolu, ali smo greškicama doveli protivnika u igru. Nakon tih 1-1 opet smo napravili pravu stvar, na poluvremenu se smirili, krenuli u našu igru i pitanje je bilo kad ćemo dati taj drugi gol i s tim privesti utakmicu kraju - rekao je Dalić i dodao:

- Nije bilo lako, pogotovo nakon ovih deset dana strahovitog pritiska, ludovanja, svega i svačega što je bilo. Hvala dragom Bogu na snazi da ostanemo mirni i dostojanstveni u ovome, izborimo ono što smo htjeli i hvala svima koji su nas podržavali i vjerovali u nas.

Upitali smo ga koga bi želio u Kopenhagenu idući ponedjeljak od 18 sati. U igri su Švedska, Slovačka, Španjolska i Poljska.

- Nemamo nikakvih želja, vidjet ćemo što će biti. Najvažnije je da budu naši navijači. S njima smo puno, puno jači. Oni su naša snaga. Protivnika ćemo vidjeti, Španjolci, Šveđani ili Poljaci, ne možemo utjecati na to. Ali nakon ovakve utakmice puni smo samopouzdanja, vratili smo se u igru i čekamo spremni protivnika - kaže Dalić.

Na koga neće moći računati?

- Nažalost, Lovren je dobio drugi žuti karton, tako da ga neće biti u Kopenhagenu. Vidjet ćemo što je s ozljedom Gvardiola, ali imat ćemo nekoliko dana vremena pregledati to i presložiti. Lovrena sigurno neće biti.

Što utakmica u Kopenhagenu znači za mjesto kampa?

- Ostaje sve isto. Nama je u Rovinju dobro, ugodno, imamo uvjete za rad, što je jako važno. Problem je što smo puno putovali, nisu nam baš bili idealni uvjeti. Igrali smo dvije utakmice pred gostujućim navijačima, ali sad smo to iskušenje prebrodili i bit će nam lakše u svakom pogledu.

Kako je vidio role osvježenja u prvih 11, Juranovića i Vlašića?

- Cijela momčad bila je na vrhunskom nivou. I ovi koji su ušli i koji su bili na tribinama, na klupi. Bili smo svi zajedno, kompaktni, grupa, tim. Neću nikoga izdvajati. Mislim da su svi dali sve od sebe.

A i senatori Luka Modrić i Ivan Perišić pokazali su da još imaju "ulja u svići".

- Pokazali su da mogu i koliko nam znače. Perija drugi gol na prvenstvu, Luka fantastičan gol, nešto kao protiv Argentine. Znači da mogu, da hoće, da su puni želje, motiva. To su pokazali.

Kako Modrić uspijeva ostati na ovom nivou?

- Mislim da nikom od nas nije jasno kako to Luki ide. Svi mislimo da će pasti i oslabjeti u godinama u kojima je. Ali on je sve bolji. Vuče cijelu momčad i ne posustaje. Što god da kažem o Luki i njegovoj igri, bit će premalo. Zato ću ostaviti vama da to sami iskomentirate i napišete, kako već hoćete, ali ja sam ponosan što imam takvog igrača i kapetana u momčadi - zaključio je Dalić.