Obavijesti

Sport

Komentari 6
POGLEDAJTE FOTKU

Modrić šokirao putnike aviona. Evo kako je doputovao u Zagreb

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Modrić šokirao putnike aviona. Evo kako je doputovao u Zagreb
Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, Luka Modrić, pokazao je skromnost i prizemnost. S kolegom Mariom Pašalićem, na okupljanje "vatrenih" u Zagreb stigao je niskotarifnim avioprijevoznikom

Unatoč milijunima koje su zaradili tijekom svojih blistavih karijera, zvijezda Milana Luka Modrić (40) i kapetan Atalante Mario Pašalić (30) odlučili su se za najpovoljniju opciju putovanja u Zagreb na okupljanje hrvatske nogometne reprezentacije. U nedjelju navečer sletjeli su u zagrebačku zračnu luku letom iz talijanskog Bergama, i to niskotarifnom avioprijevozničkom tvrtkom Ryanair. Fotografirao ih je čitatelj Večernjeg lista.

Letovi ove kompanije mogu se pronaći po cijenama već od 20-ak eura, što je potez koji jasno pokazuje da slava i bogatstvo nisu promijenili njihov karakter. Dok bi mnogi očekivali privatne zrakoplove, Modrić i Pašalić su bez imalo problema dijelili kabinu s "običnim" putnicima.

U zrakoplovu Boeing, koji je oko 23 sata sletio u Zagreb, nalazilo se dvjestotinjak putnika. Unatoč šilterici koju je Luka nosio, nije dugo trebalo drugima da prepoznaju slavne nogometaše. Modrić i Pašalić strpljivo su udovoljili željama brojnih obožavatelja za fotografijama.

"Vatrene" u završnici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo očekuju dvoboji protiv Farskih Otoka u petak u Rijeci i Crne Gore u Podgorici u ponedjeljak (oba od 20.45).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Valentina Miletić otkrila dekolte koji je mamio poglede
ATRAKTIVNA VODITELJICA

FOTO Valentina Miletić otkrila dekolte koji je mamio poglede

Atraktivna voditeljica Valentina Miletić najpoznatija je po angažmanu na nogometnim terenima, ali kao voditeljica se okušala i na borilačkim priredbama. Sad je zasjala u emisiji Studio HNL
VIDEO Istra 1961 - Dinamo 2-1: Puljani srušili 'modre' i nanijeli im četvrti poraz u prvenstvu!
13. KOLO HNL-A

VIDEO Istra 1961 - Dinamo 2-1: Puljani srušili 'modre' i nanijeli im četvrti poraz u prvenstvu!

Istra je ovom pobjedom skočila na treće mjesto prvenstvene ljestvice s 19 bodova, dok je Dinamo ostao drugi sa 25, četiri manje od vodećeg Hajduka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025