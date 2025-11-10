Modrić šokirao putnike aviona. Evo kako je doputovao u Zagreb

Unatoč milijunima koje su zaradili tijekom svojih blistavih karijera, zvijezda Milana Luka Modrić (40) i kapetan Atalante Mario Pašalić (30) odlučili su se za najpovoljniju opciju putovanja u Zagreb na okupljanje hrvatske nogometne reprezentacije. U nedjelju navečer sletjeli su u zagrebačku zračnu luku letom iz talijanskog Bergama, i to niskotarifnom avioprijevozničkom tvrtkom Ryanair. Fotografirao ih je čitatelj Večernjeg lista.

Letovi ove kompanije mogu se pronaći po cijenama već od 20-ak eura, što je potez koji jasno pokazuje da slava i bogatstvo nisu promijenili njihov karakter. Dok bi mnogi očekivali privatne zrakoplove, Modrić i Pašalić su bez imalo problema dijelili kabinu s "običnim" putnicima.

U zrakoplovu Boeing, koji je oko 23 sata sletio u Zagreb, nalazilo se dvjestotinjak putnika. Unatoč šilterici koju je Luka nosio, nije dugo trebalo drugima da prepoznaju slavne nogometaše. Modrić i Pašalić strpljivo su udovoljili željama brojnih obožavatelja za fotografijama.

"Vatrene" u završnici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo očekuju dvoboji protiv Farskih Otoka u petak u Rijeci i Crne Gore u Podgorici u ponedjeljak (oba od 20.45).