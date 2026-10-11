Modrić trgnuo Milan. Talijani pišu: 'Uzeo redateljsku palicu'

Nogometaši Milana odigrali su 1-1 na gostovanju kod Sassuola u šestom kolu talijanskog prvenstva. Luka Modrić ušao je u igru na početku drugog poluvremena i sjajno asistirao za vodeći gol, no domaćini, čijom je obranom gospodario Duje Ćaleta-Car, ubrzo su izjednačili i uzeli bod favoriziranim gostima.

Utjecaj hrvatskog veznjaka i brzi šok za goste

Trener Milana Ruben Amorim odlučio je ostaviti Modrića na klupi u prvom poluvremenu zbog umora nakon reprezentativnih obveza. Ipak, neuvjerljiva igra njegove momčadi natjerala ga je na promjene već na pauzi, pa je hrvatski kapetan ušao u igru umjesto Pervisa Estupinana.

Taj se potez isplatio u 63. minuti kada je Modrić sjajno uposlio Adriena Rabiota. Francuski veznjak primio je loptu, oslobodio se čuvara i snažnim udarcem matirao domaćeg golmana za vodstvo gostiju od 1-0.

Veselje milanske momčadi trajalo je samo pet minuta. Nakon udarca iz kuta u 68. minuti, Cas Odenthal najbolje se snašao u gužvi i iz neposredne blizine zabio za konačnih 1-1, ostavivši goste bez važnih bodova u borbi za vrh ljestvice.

Modrićevu asistenciju pogledajte OVDJE, a gol Sassuola OVDJE.

Statistika Luke Modrića

Foto: Sofascore za 24sata

Visoke ocjene i pohvale u talijanskim medijima

Talijanski sportski novinari bili su vrlo zadovoljni onime što je Modrić pokazao u svojih 45 minuta na terenu. Većina sportskih portala i novina dodijelila mu je visoke ocjene za nastup na stadionu Mapei.

U brojnim ocjenama igrača Modrić je dobio ocjenu 6,5 uz vrlo pozitivne komentare. Analitičari ističu kako je njegov ulazak na početku drugog poluvremena odmah donio klasu, čitanje igre u obje faze i prijeko potrebnu viziju na terenu. Drugi su mu novinari dali ocjenu 6, naglašavajući njegovu ulogu nakon promjene formacije na 3-4-2-1. Prema njihovom viđenju, hrvatski veznjak preuzeo je redateljsku palicu i pokušao dati više žara ofenzivnom manevru koji je do tada bio vrlo malo prodoran.

Frustracija portugalskog trenera nakon utakmice

Trener Ruben Amorim nije skrivao razočaranje ishodom utakmice i novim gubitkom bodova u prvenstvu. Milan sada zaostaje četiri boda za vodećim Interom, što stvara dodatni pritisak na svlačionicu i stručni stožer.

​- Kad ne pobijedimo, nikada nismo zadovoljni. Još uvijek moramo poboljšati mnoge stvari, zaslužili smo povesti, ali nakon postignutog gola očito smo trebali bolje upravljati utakmicom - rekao je Amorim novinarima.

Portugalski strateg posebno se osvrnuo na primljeni gol koji je njegovoj momčadi srušio nade u pobjedu na teškom gostovanju.

​- Ne možemo si priuštiti primanje gola iz kornera na ovakav način. Očito je da ne možemo biti zadovoljni kada ovako bacimo dva boda - dodao je nezadovoljni trener Milana.

*uz korištenje AI-ja