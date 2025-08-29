Obavijesti

TALIJANSKA LIGA

Modrić upisao prvu asistenciju u Serie A i Milan je osvojio prva tri boda. Cremonese pobijedio

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Pasquale Golia/IPA Sport / ipa-a

Cremonese nastavlja svoj nevjerojatan start u Serie A! Novi prvoligaš svladao je Sassuolo 2-0. Milan je do svoje prve pobjede stigao golovima Loftus-Cheeka i Pulišića

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić odigrao je čitav susret za Milan u 2-0 godtujućoj pobjedi protiv Leccea u susretu 2. kola talijanskog prvenstva te je bio asistent za prvi gol "crno-crvenih".

Modrić je u 66. minuti ubacio u kazneni prostor iz slobodnog udarca s lijeve strane, a Loftus-Cheek je bio najviši u skoku na pet metara i proslijedio loptu u mrežu. Pobjedu Milana je potvrdio Pulišić u 86. minuti nakon velike pogreške domaćeg stopera Gaspara.

CALCIO - Serie A - US Lecce vs AC Milan
Foto: Pasquale Golia/IPA Sport / ipa-a

U ranijoj utakmici, nometaši Cremonesea nastavili su svoj start iz snova u novu sezonu talijanske Serie A u kojoj igraju po prvi put nakon 29 godina, u dvoboju 2. kola na svom su terenu svladali Sassuolo sa 3-2 i tako potvrdili 2-1 uspjeh protiv Milana na San Siru iz 1. kola.

Cremonese je poveo sa 2-0 golovima Terracciana (37) i Vazqueza (39) u razmaku od samo dvije minute potkraj prvog poluvremena, Pinamonti (64) i Berardi (73-11m) uspjeli su u nastavku poravnati na 2-2, ali De Luca (90+3-11m) je u sudačkoj nadoknadi zadržao smirenost te iz kaznenog udarca osigurao slavlje domaćih.

Cremonese je na vrhu ljestvice sa šest bodova, dok je Sassuolo na dnu bez bodova. Milan sada ima tri boda, dok je Lecce na jednom bodu.

