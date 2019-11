'Modrića smo stalno tukli! Čim dobije loptu slijedile su batine'

U svojoj autobiografiji Luka Modrić prisjetio se i doba kad je igrao BiH Premijer ligu, kako su mu u Trebinju na utakmici Leotar-Zrinjski od grubosti protivničkih braniča pukli najdraži kostobrani, s likom Ronalda.

Luka je za Zrinjski igrao na posudbi iz Dinama, 2003/04., a tadašnji branič Leotara Zdravko Šaraba potvrđuje da se na budućeg najboljeg nogometaša na svijetu išlo što se grublje moglo:

- Iskreno, nije Modrić baš puno pogriješio. Dobio je tada dobre 'batine' od cijele naše obrane! Svakako, sjećam se te utakmice o kojoj se govori, bio je to meč Kupa koji smo mi riješili u svoju korist sa 1-0. Nešto prije igrali smo u Mostaru i znali smo tko nam dolazi. Modrić je bio mlad, ali se već tada vidjelo da će na kraju izrasti u paklenog igrača. Nismo baš znali da će dogurati do Reala, ali se vidjelo da je vrhunski potencijal.

Kad se znalo tko je najbolji, tog su sljedovale batine:

- U to vrijeme suci su tolerirali grublju i oštriju igru, a mi smo to maksimalno koristili. Nismo ni čekali da Modrić primi loptu i okrene se u duel jedan na jedan nego odmah startali na njega i to maksimalno oštro. Na toj utakmici on je igrao najviše po mojoj strani, tako da smo imali najviše duela - sjeća se Šaraba.

- Za svaki slučaj, imao sam uvijek 'osigurač' iza leđa, jer smo znali da ga jedan igrač ne može čuvati. Uz mene, tu su bili još i Gavrilo Čorlija i Ninoslav Milenković. Modrić se na toj utakmici nije naigrao, ali je zato dobio po nogama. Ne mogu se baš sjetiti tko mu je probušio taj kostobran, možda sam to čak bio i ja!

Pobjeda nad Modrićem ostaje kruna karijere...

- Sada je drukčije i igrači su, pogotovo napadači, daleko zaštićeniji. Sama igra je čistija i korektnija, nema puno prekida, kao što je to bilo u moje vrijeme. Modrić je zaslužio sve svoje trofeje. Napravio je zaista sjajnu karijeru, kruna je bilo Svjetsko prvenstvo prošle godine i trofej za najboljeg igrača, a ja se i danas znam pohvaliti u društvu kako je to igrač kojeg sam ja svojevremeno pobijedio! - rekao je Zdravko Šaraba za Glas Srpske.