'Modrića su proglasili najgorim pojačanjem Reala u povijesti, a postao je najbolji igrač svijeta!'

Britanski novinari upitali su menadžera Tottenhama zašto mu ne igra Tanguy Dembele kojeg je doveo iz Lyona, šuška se o njihovoj svađi, a on se onda prisjetio hrvatskog velemajstora

<p>Kada ga je lanjskog ljeta doveo iz <strong>Lyona </strong>i pritom platio 60 milijuna eura, <strong>Tottenham </strong>nije mislio da će i dalje čekati da <strong>Tanguy Ndombele (23) </strong>počne igrati u skladu sa svojom cijenom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Jose Mourinho na treningu</strong></p><p>Dva gola i četiri asistencije njegov je statistički učinak u 28 ovosezonskih nastupa, što nije nešto što obara s nogu. Posljednje tri utakmice, primjerice, uopće nije igrao, a pritom u pitanju nije nikakva ozljeda. Jednostavno<strong>, Jose Mourinho</strong> mislio je da mu nije potreban na terenu, pa su Englezi već u tome vidjeli potencijalne razmirice između njega i mladog francuskog veznjaka.</p><p>- On je došao prije godinu dana, a ja prije šest mjeseci i ne znam što se događalo u tom razdoblju kada je bio tu prije mene. Znam samo da, kada sam ja stigao, uvijek su bili problemi, ozljede, male ozljede, a tako se novom treneru teško dokazati. Svi se moraju prilagoditi - rekao je Portugalac.</p><p>- U ostalim velikim klubovima normalno je kada zvijezde sjede na klupi, dok ovdje kod nas ispada drama svaki put kada top igrač ne igra. No igrači moraju shvatiti da to nije tako. Nadam se da ćemo u novoj sezoni imati još više vrhunskih igrač na klupi. S Tanguyom nema problema i mislim da će igrati već u sljedećoj utakmici.</p><p>Mourinho, s kojim će Tottenham izvjesno ostati bez Europe, potom je povukao paralelu s<strong> Lukom Modrićem </strong>koji je, kada je iz Tottenhama otišao u Real Madrid, također prolazio teže trenutke na početku.</p><p>- Kada je došao u Real Madrid, nakon šest mjeseci navijači i novinari proglasili su ga najlošijim pojačanjem u povijesti. Nekoliko mjeseci kasnije postao je prvak, pa europski prvak, a onda i najbolji igrač na svijetu...</p>