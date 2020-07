Sociedad slavio, Modrić i ekipa ne nalaze rješenje za Getafe...

Sastav Zinedinea Zidana traži način kako da što prije okonča pitanje tko će biti prvak Španjolske - oni ili Barca - a protiv Getafea ima sjajnu priliku stići do plus četiri i praktički riješiti to pitanje nakon Barcinih kikseva

<p><strong>Real Madrid </strong>ima priliku da preko Getafea Barceloni pobjegne na četiri boda razlike. Učine li to 'los blancosi' na Stadionu 'Alfredo Di Stefano', Katalonci će biti u velikim problemima. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Katalonci su ispustili šest bodova u posljenje tri utakmice protiv Seville, Celte Vigo i Atletico Madrida. S druge strane, Madriđani su pobijedili u svih pet posljednjih utakmica i tako preokrenuli utrku za naslov na svoju stranu. Samo su <strong>Eibar i Real Sociedad </strong> zabili Realu u posljednjih pet utakmica, a u ostalim su Madriđani sačuvali mrežu netaknutom. </p><p>U ovoj su utakmici madridski mediji najavljivali i Modrićev povratak budući da je prošlu utakmicu propustio zbog kartona. </p><h2 data-bind="html:Lead" itemprop="articleSection">Real Sociedad slavio</h2><p>Nogometaši Real Sociedada preokretom u drugom poluvremenu stigli su do pobjede 2-1 (0-1) nad Espanyolom koji je tako napravio još jedan korak prema drugoligaškom društvu, nakon što je 33 godine proveo u Primeri.</p><p>Diego Lopez je doveo Espanyol u vodstvo u 10. minuti pogotkom glavom s ruba peterca. Gosti su vodili do 56. minute, kad je Willian Jose izjednačio na asistenciju Oyarzabala. Isti je igrač bio dodavač i u 84. minuti, kad je Isak donio pobjedu Real Sociedadu.</p><p>Osasuna je stigla do 11. prvenstvene pobjede trijumfom 2-0 na gostovanju u Eibaru, a oba pogotka postigao je Ruben Garcia. U 6. minuti je pogodio iz slobodnog udarca s ruba kaznenog prostora, a u 74. minuti je sjajno pratio akciju te na asistenciju Cardone sa desetak metara svladao domaćeg vratara Dmitrovića.</p><p>Real Sociedad se pobjedom zadržao na sedmom mjestu, koje vodi u kvalifikacije Europske lige, a Espanyol je sa 24 boda na dnu. Pet kola prije kraja momčad iz Barcelone zaostaje 10 bodova za spasonosnom 17. pozicijom. Osasuna je na 11. mjestu sa 44 boda, a Eibar je sa 35 bodova na 16. poziciji, šest bodova iznad zone ispadanja.</p><p> </p>