PreVAReni Tottenham: Tko bi ovo sudio kao namjernu ruku?

Tottenham je trenutno na devetom mjestu Premier lige, dok je Sheffield United sedmi, a sve zbog posljednje utakmice u kojoj smo još jednom vidjeli kardinalnu grešku VAR sobe...

<p>Ne mogu reći ono što mislim, bit ću u nevolji, suspendirat će me, a ne želim to, rekao je 'pobiješnjeli' <strong>Jose Mourinho </strong>nakon možda najveće pogreške VAR-a u Premiershipu.</p><p>U utakmici 32. kola elitnog ranga engleskog nogometa Sheffield United pobijedio je Tottenham 3-1 i preskočio ih na tablici gdje se 'spursi' bore za Europu. Možda bi sve bilo drugačije da u 33. minuti VAR soba nije odlučila nešto što nitko nije očekivao. Nakon pregledavanja sporne situacije i vraćanja snimke nekoliko puta unatrag, VAR suci su zaključili da je <strong>Moura </strong>igrao rukom prije nego što je lopta došla do <strong>Kanea</strong>. Zanemarili su pritom da je Brazilac bio u padu, pod faulom i napucan loptom.</p><p>Zapravo, lopta ga je pogodila i u rame, ne u ruku i on ju doista nije mogao u tom trenutku izmaknuti. Jednostavno je kao u 'Flipperu' stigla do Harryja Kanea koji ju je u par poteza pospremio u mrežu, a onda pomogao svom suigraču da ustane s travnjaka.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati<a href="http://sportklub.hr/Nogomet/Premier-League/a114300-VIDEO-Je-li-ovo-najgora-odluka-VAR-a-ove-sezone.html?fbclid=IwAR3z55-MWHkZsx2oyRzpemUt1xvmGK74kgoVqYKng1VOVWqhSUHeA6hS894" target="_blank"> OVDJE.</a></i></p><p>Jedan je novinar nakon utakmice ipak inzistirao da Portugalac ipak kaže je li VAR odlučio utakmicu, ali 'Posebni' je ostao pri svojoj odluci da se 'brani šutnjom'.</p><p>- Nemojte me pitati, ne mogu vam reći ono što mislim. Volio bih reći, ali ne mogu - zaključio je Mourinho.</p><p>Tottenham je trenutno na devetom mjestu Premier lige, dok je Sheffield United sedmi.</p>