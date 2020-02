Modrićev i Subašićev klub pred gašenjem zbog dva milijuna kn

Ovo je doživljeni san, ne mogu pronaći riječi. Živim nešto najbolje u životu, Zadar je jedinstven u mnogo čemu, ovo je šlag na torti, biti dočekan u svom gradu sanjamo svi mi kao djeca. Hvala, najbolji ste - govorio je emotivno Luka Modrić, pa poveo pjesmu: "Zadar je najbolji, Zadar je slavan, nitko u Europi njemu nije ravan!"

- Zadar živi vječno - nadovezao se Šime Vrsaljko.

Priča druga, godinu i pol kasnije:

- Jesi čuo, gasi se NK Zadar?!

Mandžukićeva matična Marsonija je na aparatima, Karlovac koji je odgajao Lovrena je ugašen, Rebićev RNK Split sasvim potonuo, Inter koji je bio važan dio karijere Modrića, Ćorluke i Lovrena dugo je čekao spasonosnu injekciju stranog ulagača..., ali govoreći o "vatrenima" iz Rusije posebne emocije idu prema Zadru. Koji je hrvatskom nogometu podario Luku Modrića, Danijela Subašića, Šimu Vrsaljka i Dominika Livakovića.

Godinu i pol dana nakon što su deseci tisuća u Zadru dočekali junake iz Rusije, klub u kojem su ponikli pred gašenjem je. NK Zadru dva je mjeseca blokiran račun i Grad i uprava kluba odlučili su osnovati novi klub, HNK Zadar, sa sjedištem na istoj adresi, Ulici Hrvoja Ćustića 2.

- Udruga HNK Zadar osnovana je zbog teške financijske situacije u kojoj se nalazi NK Zadar s.d.d., prije svega, da bi se zaštitila Škola nogometa NK Zadar jer je ona najvažnija. S obzirom na blokade koje su nastupile u prosincu i siječnju, morali smo zaštiti Školu nogometa kako sredstva od članarina ne bi bila ovršena, čime bi se dovelo u pitanje njeno funkcioniranje - rekao je Damir Knežević, predsjednik novoga kluba.

Dakle, uprava je očekivala blokadu klupskih računa (koja se i dogodila) i pribjegla je osnutku novog kluba kako bi spasila novac za treniranje mlađih kategorija.

- U prosincu nam se upravo to i dogodilo kad su značajna sredstva od članarina ovršena. Odluku o osnivanju Udruge donijeli su ljudi koji trenutačno djeluju u klubu. Nisam znao da će do blokada računa doći, ali sam uvidio da je to mogući scenarij - rekao je Knežević.

Ne vidi problem u tome da istovremeno bude direktor NK Zadar i predsjednik HNK Zadar.

- Ista praksa poznata je i u drugim hrvatskim klubovima koji su bili u sličnoj situaciji. Udruga HNK Zadar nije u funkciji, u stanju je mirovanja, a pitanje je i hoće li profunkcionirati. To će ovisiti o tome što odluči skupština - kaže Knežević, no HNK Zadar u Registru udruga ima status "aktivan".

Očekuje se i odluka o stečaju.

- Odgovor na to može dati vlasnik kluba, a to su dioničari. Oni moraju biti detaljno upoznati s financijskom situacijom u klubu. Znaju se prihodi i od koga dolaze, a znaju se i rashodi. Stečaj? Neću sudjelovati u tome niti ću ga sprovoditi. Kao direktor držat ću se ovlasti po zakonu o trgovačkim društvima - objašnjava.

Novac koji je Grad trebao dati klubu za funkcioniranje u ovoj godini otišao je na kredit koji je klub podigao prošlo ljeto upravo uz jamstvo Grada pa u blagajni nije ostalo ništa. Knežević je očekivao priljev novca od transfera Ivana Santinija iz Anderlechta u Kinu, ali on je otišao vjerovnicima duga.

Zadar se ove sezone trebao vratiti u 2. HNL, ali mu zbog nedobivanja licencije to nije odobreno. Sad je četvrti na ljestvici 3. HNL - Jug s dobrim izgledima da se dokopa promocije, ali bez novca to neće ići. A igrači o svemu nisu imali pojma dok nije izašlo u javnost!?

- I mene je iznenadilo osnovanje novoga kluba, iako sam im prije odlaska govorio da ili riješe dugove ili osnuju novi klub - kaže nam Svetko Ćustić, koji je gotovo cijeli život proveo u klubu, a do srpnja je bio direktor. Pa odmah naglašava:

- Ma nije to još gašenje kluba, nada postoji, pa nije to velik dug, trebaju se naći dioničari, vlasnici, oni to mogu riješiti. Naš klub zaslužuje igrati u 1. ligi, ali oni valjda nisu zainteresirani.

Ovo "oni" odnosi se na Grad, koji je većinski dioničar s više od 40 posto. Reno Sinovčić ima 35 posto dionica, koje su blokirane zbog sudskih procesa protiv njega, pet posto ima gradski vodovod i ostalo mali dioničari, među kojima su i bivši igrači kojima je klub dugovao novac.

- Taj je dug nastao zbog ugovora igrača dok smo igrali u 1. ligi i on je između milijun i pol i dva milijuna kuna. Ja sam dogovorio sa svima njima isplatu na rate, kad klub dođe do novca...

Jesu li otad išta dobili?

- Nisu... Odgađali smo, čekali neki novac, nekima se duguje kompletan iznos, ali riječ je o sedam-osam igrača po 200.000 do 300.000 kuna. Ukupan iznos, kažem, sigurno ne prelazi dva milijuna kuna. A ako žele u stečaj, trebalo je to napraviti ranije.

Još se, dakle, ne zna što taj novi klub znači, u kojem će se rangu natjecati, ali cilj ovog manevra je jedino spasiti novac škole nogometa, da ne odlazi na dugovanja vjerovnicima.

- Dok sam ja bio u klubu imali smo 450 djece. Sad je taj broj možda manji jer djeca i roditelji odlaze, konkurencija je velika, puno škola...

Prva je momčad četvrta u 3. HNL - Jug.

- Neki igrači imaju ugovor o radu na godinu dana, primaju novac i ide im zdravstveno, mirovinsko, a dio ih je studenata i učenika. Možemo igrati u 2. ligi, sigurno, talente imamo, a ako Grad želi, može lako riješiti ovu situaciju - uvjeren je Ćustić.

Jednu je veliku krizu klub prošao. Nakon teških vremena 70-ih godina, zbog minusa većeg od milijardu dinara, 1983. su, kako stoji na stranicama NK Zadra, "klub utemeljili na novim osnovama". Takav je Zadar 1985. zadnji put ušao u 2. ligu, izbacivši u kvalifikacijama Zagreb nakon jedanaesteraca, pred 12.000 gledatelja na Stanovima. Igrao je Mladen Vrsaljko, Šimin otac.

I u zadnjoj sezoni jugo-lige Zadar je izborio 2. ligu, pod vodstvom Ante Čačića, a prve domaće utakmice u HNL-u zbog rata je igrao na Poljudu. Stadion je bio granatiran, igrači su iz skloništa odlazili na treninge i na utakmice, bila je to generacija Mladena Vrsaljka, Fahrudina Šehića, Stipe Balajića, Damira Desnice...

Ponajveći dan u povijesti bila je pobjeda u Maksimiru nad Dinamom 3-2 nakon produžetaka u osmini finala Kupa 2012., a najcrnji dan bila je pogibija Hrvoja Ćustića, koji je na utakmici s Cibalijom glavom udario u betonski zid i preminuo koji dan kasnije, 3. travnja 2008.

Imao je Zadar i prvog strijelca lige (Želimir Terkeš 2008.), najboljeg igrača lige u izboru kapetana klubova (Ivan Santini 2011.), ali nikad nije završio bolje od šestog mjesta i dalje od polufinala Kupa.

Zadnji su problemi počeli 2015. i klub koji je dao Zlatnu loptu Luku Modrića, Zlatnu kopačku Europe Joška Skoblara, svjetske doprvake Danijela Subašića, Šimu Vrsaljka i Diminika Livakovića, u kojem su igrali i Zvonimir Soldo, Đovani Roso, Saša Bjelanović, Ivan Krstanović, Ivan Santini..., a trenirali su ga Ćiro Blažević, Ante Čačić, Igor Štimac, Joško Skoblar, Ivan Gudelj, Luka Bonačić, Stanko Mršić, Ivan Katalinić... ispao je u drugu, a potom i u treću ligu.

Je li itko od tih bivših igračkih asova ponudio pomoć? Luka, Suba, Šime...?

- Ne... Pokušali su Ivan Santini i Stipe Perica, javili su mi se, uputio sam ih gradonačelniku, pa su mi nakon sastanka samo javili 'Šjor Sveto, ništa od toga'... Ostali nisu.

I dok dio navijača smatra da bi trebali jer "toliko zarađuju da to ne bi ni osjetili", drugi podsjećaju kako se sportaši koji su davali novac svojim posrnulim bivšim klubovima nikad nisu usrećili, "a i pitanje je kamo doista ode taj novac, pa je bolje ne miješati se".

Da, Modrićeva ili Vrsaljkova donacija sigurno bi pomogla. Ali ne bi riješila problem. To može samo vlasnik, Grad Zadar. Košarka mu je već potonula, nogomet još stigne spasiti...