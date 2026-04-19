Modrićev Milan dobio Veronu i vratio se na 2. mjesto Serie A!

Luka Modrić je odigrao cijelu utakmicu za Milan, a Domagoj Bradarić je bio u početnom sastavu Verone, ali ga je trener Paolo Sammarco u poluvremenu ostavio u svlačionici

Nogometaši Milana slavili su s minimalnih 1-0 na gostovanju u Veroni i tom pobjedom privremeno došli na drugo mjesto prvenstvene ljestvice. 

Pogodak vrijedan tri boda postigao je francuski veznjak Adrien Rabiot u 41. minuti na asistenciju Rafaela Leaa. To je bila Milanova sedma uzastopna pobjeda u Veroni te ukupno 11. zaredom protiv ovog suparnika.

Luka Modrić je odigrao cijelu utakmicu za Milan, a Domagoj Bradarić je bio u početnom sastavu Verone, ali ga je trener Paolo Sammarco u poluvremenu ostavio u svlačionici.

Milan se sa 66 bodova izjednačio s Napolijem, ali ga je preskočio zbog bolje gol-razlike i zasjeo je na drugo mjesto. Verona je s 18 bodova i dalje predzadnja, a isti broj bodova, uz utakmicu manje, ima Pisa koja je na začelju.

SVE NA JEDNOM MJESTU

