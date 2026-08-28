Modrićev Milan opet pobijedio!

U prvoj utakmici 2. kola talijanskog nogometnog prvenstva Milan je kao domaćin svladao Veneziju sa 2-0 i tako zadržao stopostotni učinak u novoj sezoni. Goncalo Ramos (69') je "slomio" otpor gostiju za prvi gol, da bi nesretni Halhal (89-ag) autogolom u završnici postavio konačni rezultat.

Luka Modrić je igrao za Milan do 74. minute, dok su kod Venezije priliku dobili Toma Bašić do 65. minute, a Bartol Franjić u prvom poluvremenu.

Milan nakon dva kola ima šest bodova, dok je Venezia bez bodova.