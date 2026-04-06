Modrićev potez raspametio Italiju: 'Vanzemaljac u pokretu'

Iako je Milan izgubio od Napolija (1-0) u derbiju 31. kola Serie A, potez Luke Modrića iz 12. minute ostat će zapamćen nakon utakmice. Hrvatski veznjak nanizao je nekoliko suparnika u pravom "slalomu" prije nego ga je Buongiorno srušio i zaradio žuti karton, a taj je Modrićev potez oduševio nogometnu Italiju.

"Ovo što radi Luka Modrić je skandal. Promjena ritma i dribling kojim prođe trojicu. Morao se pojaviti četvrti i srušiti ga da bi ga zaustavio... s 40 godina. Brutalno", objavio je DAZN putem svojih kanala.

Klasni potez Hrvata pohvalili su i navijači koji su izrazili divljenje Modriću.

"Luka Modrić, 40 godina. Vanzemaljac u pokretu"

"Modrić je klasa za sebe. 40 godina, nevjerojatan igrač", neki su od komentara.

Milan će vjerojatno igrati Ligu prvaka iduće sezone, ali porazom od Napolija se udaljio od borbe za Scudetto jer vodeći Inter sada bježi devet bodova.