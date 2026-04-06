Obavijesti

Sport

Komentari 1
NEVJEROJATAN DRIBLING

Modrićev potez raspametio Italiju: 'Vanzemaljac u pokretu'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Modrićev potez raspametio Italiju: 'Vanzemaljac u pokretu'
2
Foto: Domenico Cippitelli/IPA Sport / ipa-agency.net

"Ovo što radi Luka Modrić je skandal. Promjena ritma i dribling kojim prođe trojicu. Morao se pojaviti četvrti i srušiti ga da bi ga zaustavio... s 40 godina. Brutalno", objavio je DAZN

Iako je Milan izgubio od Napolija (1-0) u derbiju 31. kola Serie A, potez Luke Modrića iz 12. minute ostat će zapamćen nakon utakmice. Hrvatski veznjak nanizao je nekoliko suparnika u pravom "slalomu" prije nego ga je Buongiorno srušio i zaradio žuti karton, a taj je Modrićev potez oduševio nogometnu Italiju. 

"Ovo što radi Luka Modrić je skandal. Promjena ritma i dribling kojim prođe trojicu. Morao se pojaviti četvrti i srušiti ga da bi ga zaustavio... s 40 godina. Brutalno", objavio je DAZN putem svojih kanala. 

Klasni potez Hrvata pohvalili su i navijači koji su izrazili divljenje Modriću. 

"Luka Modrić, 40 godina. Vanzemaljac u pokretu"

"Modrić je klasa za sebe. 40 godina, nevjerojatan igrač", neki su od komentara.

CALCIO - Serie A - SSC Napoli vs AC Milan
Foto: Domenico Cippitelli/IPA Sport / ipa-agency.net

Milan će vjerojatno igrati Ligu prvaka iduće sezone, ali porazom od Napolija se udaljio od borbe za Scudetto jer vodeći Inter sada bježi devet bodova. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026