Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu...

AC Milan je pobjedom nad Fiorentinom skočio na prvo mjesto talijanskog prvenstva. Rossoneri su na San Siru izveli preokret. Od 55. minute gubili su 1-0, a onda je Rafael Leao s dva gola donio slavlje Milanu. Luka Modrić bio je jedan od najboljih na terenu i sjajno je dirigirao veznim redom svoje momčadi. Svi navijači Milana već znaju koliko je hrvatski kapetan bitan za momčad, a riječi hvale za njega imaju i njegovi suigrači.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

- Luka Modrić je otac ove ekipe, naš nogometni otac. Ponaša se onako kako bi se jedan pravi vođa, u mojim očima, trebao ponašati. U klubu sam tek nekoliko mjeseci i već sam svima pronašao poneke mane. U ponašanju, igri ili disciplini. Nadam se da se nitko neće naljutiti, ali Luki još uvijek nisam pronašao ni jednu manu. Možda je ima, ali ja je i dalje ne vidim, iako je uporno tražim - rekao je mladi talijanski veznjak Samuele Ricci, koji je utakmicu protiv Fiorentine započeo uz bok hrvatskog maestra, za talijanske medije.

Nevjerojatno je kako je Modrić promijenio mentalitet igrača Milana. Uz njega na terenu su svi bolji i svi više grizu nego proteklih nekoliko sezona. Modrić iz utakmice u utakmicu pokazuje da je pravi vođa na terenu te ga suigrači prate, pa to dovodi i do sjajnih rezultata. Milan je kiksao samo u prvom kolu i od tada je u sjajnoj formi. Uz poraz od Cremonesea, odigrao je neriješeno s Juventusom te ima pet pobjeda. Dovoljno za vrh tablice nakon sedam kola i bod više od gradskog rivala Intera, Napolija i Rome. U sjedećem kolu Milan dočekuje Pisu kod kuće, a zatim ide na gostovanje kod Atalante.