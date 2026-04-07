TALIJAN ISKRENO

Modrićev trener: 'Sad je gotovo. Ispali smo iz utrke za naslov...'

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Daniele Mascolo

Napoli je na domaćem terenu u ponedjeljak slavio protiv Milana. Politano je zabio odlučujući gol u 79. minuti, a trener Milana Allegri priznao je kako 'rossoneri' više nisu u borbi za naslov

Aktualni talijanski prvak Napoli je u ponedjeljak na stadionu Diego Armando Maradona pobijedio Milan (1-0) u derbiju 31. kola Serie A. Jedini gol na susretu zabio je Matteo Politano u 79. minuti. Napoli je s trijumfom prestigao 'rossonere' na ljestvici talijanskog prvenstva i sad je drugi sa 65 bodova, dva više od velikana iz Milana. Kapetan Hrvatske i veznjak Milana Luka Modrić (40) odigrao je cijeli susret za goste i bio ponajbolji igrač ekipe. 

Trener Milana Massimiliano Allegri nakon susreta je iznenadio iskrenom izjavom te rekao kako je Milan ispao iz utrke za naslov. Sedam kola prije kraja sezone kaskaju za Interom devet bodova. 

- Utrka za naslov prvaka nije više za nas. Inter je devet bodova ispred nas, a sad je ispred nas i Napoli. Moramo se fokusirati sami na sebe, ići utakmicu po utakmicu.

Serie A - Napoli v AC Milan
Foto: Ciro De Luca

Međutim, smatra kako su primarni cilj gotovo ispunili te su na dobrom pragu da izbore Ligu prvaka iduće sezone.

- Zasad smo na putu ostvarenja svog cilja, a to je ulazak u Ligu prvaka. No neće se to riješiti ovaj tjedan ni sljedeći. Zato moramo pobjeđivati i držati svoju poziciju. 

Do kraja prvenstva Milan igra protiv Udinesea, Juventusa, Atalante i Cagliarija kod kuće te s Veronom, Sassuolom i Genoom.

