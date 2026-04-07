Ema Modrić, kći nogometnog velikana Luke, osvaja Garino kup s Milanom! Zablistala protiv Juventusa i Intera, a tata Luka ponosno je pratio preko društvenih mreža
Modrićeva kći Ema (12) osvojila svoj prvi trofej s Milanom!
I dok njezin tata Luka i s 40 godina dominira u vrhunskom nogometu, njegova kći 12-godišnja kći Ema (12) pokazuje kako jabuka doista ne pada daleko od stabla. Naime, Ema je krenula tatinim koracima i trenira nogomet u redovima Milana.
Nedavno je Ema osvojila svoj prvi trofej sa djevojčicama Milana nakon što je Milan pobijedio Inter 2-0 u finalu Garino kupa, natjecanju za djevojčice do 13 godina. Ema je zabila gol u četvrtfinalu protiv Sassuola, a u polufinalu su njezini "rossoneri" pobijedili vršnjakinje iz Juventusa.
Gazzetta dello Sport piše kako je ponosni otac Luka pratio utakmicu preko Facebooka zbog drugih obaveza. Podsjetimo, Modrić je s Milanom izgubio u derbiju talijanskog prvenstva od Napolija (0-1).
Ponosni trenutak za Emu Modrić ovjekovječio je novinar talijanskog lista Gazzette dello Sport, Luca Bianchin, koji je napisao da ima isti osmijeh kao i njezin otac Luka.
