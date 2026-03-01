Modrićeva magija u 90. minuti slomila Cremonese, Talijani sipaju pohvale: 'On je vječan'

Nogometaši Milana dugo su se mučili na gostovanju kod Cremonesea, no na kraju su pobijedili 2-0 u borbi za vrh ljestvice Serie A. Otpor borbenih domaćina slomili su tek u samoj završnici, a ključnu ulogu u pobjedi "rossonera" odigrao je hrvatski kapetan Luka Modrić, koji je (pred)asistencijom u 90. minuti pokrenuo svoju momčad.

Drama na stadionu Giovanni Zini

Milan je u Cremonu stigao kao izraziti favorit, no momčad Massimiliana Allegrija nikako nije uspijevala probiti čvrsti obrambeni blok domaćina. Prilike su se redale, a najviše su se ispromašivali napadači Christian Pulišić i Rafael Leão, koji su propustili nekoliko izglednih situacija. Činilo se kako će utakmica završiti bez golova i bolnom podjelom bodova za Milan, no tada je na scenu stupio hrvatski veznjak. Igrala se 90. minuta kada je Modrić izveo prekid, a njegov precizan ubačaj je nakon dodira Konija De Wintera pronašao Strahinju Pavlovića, koji je glavom pospremio loptu u mrežu za erupciju oduševljenja na klupi Milana. Točku na i stavio je Rafael Leão pogotkom za konačnih 2-0 u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

Talijanski mediji hvale Modrićevu klasu

Dan nakon utakmice, talijanski sportski mediji složni su u ocjeni da je upravo Luka Modrić bio igrač koji je prelomio susret. Iako nije odigrao najblistaviju utakmicu, njegova je mirnoća i genijalnost u ključnom trenutku donijela tri boda. La Gazzetta dello Sport, koja mu je dodijelila visoku ocjenu 7, opisala ga je kao "vječnog maestra" koji je unio mirnoću kada se činilo da je sve izgubljeno. Istu ocjenu dao mu je i Corriere dello Sport, koji naglašava da je Modrić i s 40 godina "tehnički najpotkovaniji igrač na terenu". Tuttosport mu je dao ocjenu 6,5, uz komentar da je Hrvat "svjetlo u igri Rossonera" te da njegova prisutnost čini suigrače boljima.

Foto: Daniele Mascolo

Pavlović junak, Leão se tek na kraju iskupio

Iako je Modrićeva asistencija bila presudna, junak utakmice bio je strijelac prvog gola, branič Strahinja Pavlović. Gol ga je nagradio za borbenu igru i donio Milanu tri boda u trenucima kada se to činilo nemogućim. S druge strane, Rafael Leão odigrao je frustrirajuću utakmicu, promašivši dvije velike prilike. Njegov gol za 2-0 u sudačkoj nadoknadi poslužio je više kao osobno iskupljenje i potvrda pobjede, no talijanski mediji ističu kako pogodak u praznu mrežu ne briše loš dojam koji je ostavio ranije. Analitičari ističu kako je upravo ova utakmica pokazala zašto trener Allegri inzistira na produljenju Modrićeva ugovora na još jednu sezonu, jer je njegova sposobnost da jednim potezom riješi utakmicu neprocjenjiva.