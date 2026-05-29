Modrićeva maska glavna tema! Agenata nema ni blizu hotela, na treningu i dva poznata lica...
Na popodnevnih trening 'vatrenih' stigli su Boško Balaban i dr. Boris Nemec, Modrić je o zaštitnoj maski razgovarao s Antom Budimirom, a Dalić i Kustić redovito šeću u jutarnjim satima...
Hrvatska nogometna reprezentacija i dalje uživa u čarima prekrasnog riječkog hotela Hilton Costabella. Naši su se nogometaši konačno u punom sastavu okupili u Rijeci, sad kreće završna faza priprema za Svjetsko prvenstvo. "Vatreni" su nabrijani i spremni, a u hotelu im nimalo ne smeta ni simpatična grupa Japanaca koja očito ne prati previše nogomet.