Modrićevi uvjeti za nastavak karijere srušili su se kao kula od karata: 'Oprašta se nakon SP-a'

Saga oko statusa Luke Modrića (40) iz dana i dan sve je neizvjesnija. Još je prošli tjedan hrvatski veznjak, u najavi utakmice protiv Cagliarija, u kojoj se vratio nakon mjesečne stanke zbog loma jagodične kosti, davao pozitivne signale oko budućnosti u Milanu.

- Jako sam sretan u Milanu, ali trenutačno je najvažnija utakmica protiv Cagliarija i osiguravanje Lige prvaka, o ostalom ćemo vidjeti. Imam dobar odnos s klubom, upravom i trenerom. Još uživam u igranu i, kad odlučim završiti karijeru, razmislit ću o mogućoj ulozi u stručnom stožeru. A kad ću u mirovinu? Ne znam, vidjet ćemo nakon nedjelje.

Ta je nedjelja donijela katastrofu "rossonerima" koji su nakon 29 godina izgubili od kluba sa Sardinije na San Siru (2-1) i tako ih ostavili bez Lige prvaka, kamo se prvi put u povijesti kluba provukao Como Martina Baturine. Milan je, nakon sezone bez Europe, osuđen na Europsku ligu. I kad su prije završnice sezone iz Italije dolazile informacije kako su Modrićevi uvjeti za pristanak na dodatnu godinu na sjeveru Italije ulazak u Ligu prvaka i ostanak trenera Massimiliana Allegrija, od svega toga nije bilo ništa. Otkaz su dan nakon utakmice dobili i on, i predsjednik uprave Giorgio Furlani, i sportski direktor Igli Tare, kao i glavni skaut Geoffrey Monaca.

Luka je na klupskom planu prošao niz velikih razočaranja, od borbe za naslov s Interom ostao je bez trofeja, ozlijedio se u ključnom trenutku sezone pa ostao i bez željene Lige prvaka. Sve ide prema tomu kako će zadarski maestro ovo ljeto, nakon što nastupi na petom Svjetskom prvenstvu s Hrvatskom, zaključiti karijeru.

"Luka Modrić je usmjeren na to da se oprosti od nogometa kao igrač nakon Svjetskog prvenstva", objavio je u ranim satima srijede talijanski novinar Nicolo Schira, dobro upućen u zbivanja u Milanu.

On će sam vjerojatno uzeti neko vrijeme za razmišljanje nakon Mundijala, kao što je to činio i proteklih godina u Real Madridu po završetku sezone. Možda će i još jedan dobar uspjeh s Hrvatskom biti poticaj da kaže: to je to. A možda će negdje pronaći dodatnu snagu pa pokušati dokazati da još nije za status umirovljenika. Prema onome što je pokazao na Čizmi, kao jedan od najboljih veznjaka Serie A, sigurno bi mogao što ponuditi i iduće godine.

Neki šuškaju i kako bi ga José Mourinho kao novi trener Reala, isti onaj koji ga je dočekao u Madridu iz Tottenhama, volio opet vidjeti na Bernabéuu. No pitanje je u kakvoj bi bio ulozi ako bi i pristao na to, koliko bi povratak imao smisla s obzirom na grandiozni oproštaj prošle godine. U svakom slučaju, kraj karijere nikad se nije činio bližim.