Modriću i Kovačiću sudi čovjek koji je uništio snove Vatrenima: 'Jedan od najgorih koje znam'

Inače ne pričam o sucima, ali nemoguće je to izbjeći. On je jedan od najgorih sudaca koje poznajem i ne govorim sam oo danas. Ranije mi je sudio i nisam imao dobro sjećanje na njega. On je katastrofa, rekao je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić (37) o talijanskom sucu Danieleu Orsatu (47) nakon što je Hrvatska izgubila od Argentine (3-0) u polufinalu Svjetskog prvenstva.

Još ćemo dugo vremena pamtiti onaj penal koji je dosudio spomenuti Talijan nakon 'prekršaja' Dominika Livakovića na Julianu Alvarezu.

- Nije bio penal, prije toga je trebao biti korner za nas. Nakon toga je sudio nepostojeći penal i to je prelomilo utakmicu jer smo do tada kontrolirali utakmicu, falilo nam je malo gore da budemo opasniji, ali nisu nam stvarali probleme do tog penala. Ali eto opet se sudio, onda je došao taj gol gdje su imali sreće s odbijanjem lopti - rekao je tad Modrić o sucu koji je nakon Svjetskog prvenstva prošle godine u Kataru proglašen najboljim sucem na svijetu.

A sad će Luka Modrić opet biti 'oči u oči' sa spomenutim talijanskim sucem jer je on delegiran kao glavni sudac uzvratne utakmice četvrtfinala Lige prvaka između Chelseaja i Real Madrida. U redovima domaćih 'bluesa' bit će i Mateo Kovačić pa će Orsato slušati i gledati dvojicu Hrvata na terenu, a

'Kraljevi' imaju veliku prednost (3-0) koju će u Londonu braniti, a utakmica je na rasporedu u srijedu, 19. travnja, s početkom u 21 sat.

