Modrić: On je jedan od najgorih sudaca koje znam. Katastrofa!

U ožujku 2006. godine u Baselu Hrvatska je pobijedila Argentinu 3-2 u prijateljskom susretu, no ono što je još značajnije, bio je to početak ere dvojice velemajstora. Leo Messi zabio je prvi gol za reprezentaciju, a Luka Modrić debitirao je za 'vatrene'. Gotovo 16 godina kasnije, ova dva čarobnjaka vodila su bitku za finale Svjetskog prvenstva, posljednje prilike da se domognu 'zlatne božice'. Hrvatski LM 10 na kraju je ipak morao čestitati argentinskom veličanstvu.

Hrvatska je ostala za korak kratka od pisanja nove povijesti. Argentina je slavila 3-0 na krilima čudesnog Lea i plasirala se u finale Mundijala. Luka Modrić izašao je iz igre i prepustio mjesto svojem nasljedniku Lovri Majeru. Pljeskao mu je cijeli stadion, zajedno s argentinskim navijačima. Ponos jer je svoju naciju odveo toliko daleko, ali tuga i bol jer je samo mali korak falio do finala.

- Nažalost, dogodio se taj poraz, nismo htjeli izgubiti, ali jednostavno moramo čestitati protivniku. Zaslužili su biti u finalu kada se pogleda cijela utakmica. Što je, tu je. Nažalost nismo u finalu i imamo tu utakmicu za treće mjesto, treba se rekuperirati, prije svega mentalno i pokušati osvojiti tu broncu - rekao je Modrić nakon utakmice.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Dotukao nas je prvi gol u 34. minuti. Livaković se sudario s Alvarezom koji se zapravo zabio u njega, ali Orsato je svirao penal. Messi je bio precizan, preostala dva gola zabio je Alvarez.

- Nije bio penal, prije toga je trebao biti korner za nas. Nakon toga je sudio nepostojeći penal i to je prelomilo utakmicu jer smo do tada kontrolirali utakmicu, falilo nam je malo gore da budemo opasniji, ali nisu nam stvarali probleme do tog penala. Ali eto opet se sudio, onda je došao taj gol gdje su imali sreće s odbijanjem lopti. Bilo je teško poslije, to je to...

Argentinska televizija Deportiv prenijela je i dodatak:

- Inače ne pričam o sucima, ali nemoguće je to izbjeći. On je jedan od najgorih sudaca koje poznajem i ne govorim sam oo danas. Ranije mi je sudio i nisam imao dobro sjećanje na njega. On je katastrofa!

Nije tu kraj naše priče. U subotu nas čeka dvoboj za broncu, prilika da dođemo do treće medalje na svjetskim prvenstvima. Bio bi to ogroman uspjeh za malenu zemlju kao što je Hrvatska.

Foto: Paul Childs/REUTERS

- Naravno, kao što sam rekao, imamo veliku utakmicu u subotu za treće mjesto i bilo bi jako važno osvojiti to treće mjesto nakon svega što smo napravili. Mislim da bi bila šteta da ispustimo to treće mjesto. Moramo se skupit, dobro se odmoriti i pripremiti se mentalno za tu utakmicu.

Da ti je netko ponudio treće mjesto prije turnira što bi rekao?

- Nismo o tome razmišljali, išli smo utakmicu po utakmici i biti u finalu. Nažalost nismo, važna je ta utakmica i nadam se da ćemo biti na nivou...

