Modriću pustili njegovu snimku iz 2006. kad je 1. put pozvan na SP. Evo kako je Luka reagirao...

"San mi je ostvaren, pozvan sam na Svjetsko prvenstvo. To je vrhunski doživljaj za svakog igrača, nadam se da će u Njemačkoj biti puno naših navijača", kazao je prije 20 godina tad golobradi Luka Modrić u izjavi za HRT.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Luda atmosfera u Dallasu uoči utakmice | Video: 24sata/pixsell

Novinari HRT-a sad su mu u SAD-u pustili tu snimku, Modrićeva reakcija je, kao uvijek, iskrena...

- Teško je bilo za nešto vjerovati. Uvijek kažem da mi je netko stavio na papir da napišem što bi sve htio doživjeti u karijeri, općenito ali i kroz reprezentaciju, teško bi sve ovo stavio na papir. Sretan sam i ponosan na svih 20 godina. Taj poziv na SP prije 20 godina za mene je bio san i jedna velika motivacija koja mi je sigurno pomogla u daljnjoj karijeri - kazao je Modrić.

Modrić je nastupom večeras još jednom ušao u povijest

- Luka Modrić postao je prvi igrač u povijesti koji je nastupio na pet Svjetskih prvenstava, pri čemu ta prvenstva nisu bila uzastopna. Nastupio je na izdanjima 2006., 2014., 2018., 2022. i 2026. (Hrvatska se nije kvalificirala 2010.) - objavio je na Twitteru Will Jeanes iz Athletica.

Luka Modrić becomes the first man to play at five World Cups with the tournaments not to have come in consecutive order.



He has played at the 2006, 2014, 2018, 2022 and 2026 editions (Croatia didn’t qualify in 2010). — Will Jeanes (@will_jeanes) June 17, 2026

Osvajač Zlatne lopte, čovjek koji ima dvije medalje sa Svjetskih prvenstava (zasad), koji ima najviše trofeja u povijesti Real Madrida...

Evo ga, na pragu 41. godine, predvodi Hrvatsku na SP-u.

I u Milanu se sigurno nadaju kako će ostati barem još jednu sezonu, znaju da su godine samo broj...

Ovdje pratite tekstualni prijenos utakmice Hrvatska - Engleska

POGLEDAJTE GALERIJU: