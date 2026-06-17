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20 GODINA USPJEHA

Modriću pustili njegovu snimku iz 2006. kad je 1. put pozvan na SP. Evo kako je Luka reagirao...

Piše 24sata,
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Modriću pustili njegovu snimku iz 2006. kad je 1. put pozvan na SP. Evo kako je Luka reagirao...
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL, Igor Soban/PIXSELL, Canva

"Sretan sam i ponosan na svih 20 godina. Taj poziv na SP prije 20 godina za mene je bio san i jedna velika motivacija koja mi je sigurno pomogla u daljnjoj karijeri", kazao je Modrić...

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"San mi je ostvaren, pozvan sam na Svjetsko prvenstvo. To je vrhunski doživljaj za svakog igrača, nadam se da će u Njemačkoj biti puno naših navijača", kazao je prije 20 godina tad golobradi Luka Modrić u izjavi za HRT.

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Novinari HRT-a sad su mu u SAD-u pustili tu snimku, Modrićeva reakcija je, kao uvijek, iskrena...

- Teško je bilo za nešto vjerovati. Uvijek kažem da mi je netko stavio na papir da napišem što bi sve htio doživjeti u karijeri, općenito ali i kroz reprezentaciju, teško bi sve ovo stavio na papir. Sretan sam i ponosan na svih 20 godina. Taj poziv na SP prije 20 godina za mene je bio san i jedna velika motivacija koja mi je sigurno pomogla u daljnjoj karijeri - kazao je Modrić.

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Modrić je nastupom večeras još jednom ušao u povijest

- Luka Modrić postao je prvi igrač u povijesti koji je nastupio na pet Svjetskih prvenstava, pri čemu ta prvenstva nisu bila uzastopna. Nastupio je na izdanjima 2006., 2014., 2018., 2022. i 2026. (Hrvatska se nije kvalificirala 2010.) - objavio je na Twitteru Will Jeanes iz Athletica.

Osvajač Zlatne lopte, čovjek koji ima dvije medalje sa Svjetskih prvenstava (zasad), koji ima najviše trofeja u povijesti Real Madrida...

Evo ga, na pragu 41. godine, predvodi Hrvatsku na SP-u. 

I u Milanu se sigurno nadaju kako će ostati barem još jednu sezonu, znaju da su godine samo broj...

Ovdje pratite tekstualni prijenos utakmice Hrvatska - Engleska 

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Foto: Pro Shots Photo Agency/SIPA USA

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