Modriću stiže novi suigrač? Već je igrao u Realu, a 'kraljevi' ga 'otimaju' Manchester Cityju?

Real Madrid ima fantastičnu momčad, ali oko jedne pozicije većina nogometnih znalaca slaže se da nedostaje kvalitete. Dakako, radi se o bekovskim pozicijama, gdje Real ima problema još od silaska Marcela s top scene. Problem s bekovima povećao se teškom ozljedom Carvajala na desnoj strani, ali "kraljevski klub" navodno je pronašao rješenja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:46 Marca objavila veliku vijest: Real ozbiljno razmišlja o novom ugovoru za kapetana Modrića! | Video: 24sata/Video



Najnovija vijest je interes Reala za lijevog beka Milana Thea Hernándeza. Francuz je već nosio dres europskog prvaka i to u razdoblju od 2017. do 2019. Zanimljivo, Theo je prošao omladinsku školu Atletica, velikog rivala "kraljeva". Iz Reala je otišao 2019. i to u Milan za 22,8 milijuna eura, ali Real bi ga volio vidjeti natrag, pišu španjolski mediji.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Hernándezu ugovor s Milanom ističe u ljeto 2026., a prema Transfermarktu vrijedi 50 milijuna eura. Zanimljivo, nakon što je dobio dva (glupa) žuta kartona protiv Feyenoorda u playoffu Lige prvaka proglasili su ga glavnim krivcem za kiks "rossonera", ali pojavila se i priča kako je namjerno sabotirao momčad ne bi li isforsirao odlazak. Dakako, pitanje je ima li u tome istine.

Foto: Peter Cziborra/REUTERS

S obzirom na to da je propao posao s Alphonsom Daviesom koji je produžio ugovor s Bayernom, a kojeg su u Madridu vidjeli kao dugoročno rješenje na lijevom beku, jasno je zašto se španjolski prvak okrenuo drugim opcijama. Za Hernándeza je navodno zainteresiran i Manchester City, ali Real je bliže potpisu, prema španjolskim medijima. Navijači se nadaju da bi to mogla biti druga mini pobjeda Reala nad Cityjem u kratkom vremenu, s obzirom na to da je madridski klub izbacio "građane" u Ligi prvaka.

Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Desnu stranu trebao bi pojačati Trent Alexander Arnold kojem ističe ugovor s Liverpoolom, a novi još nije potpisao. Španjolski mediji već nagađaju o postignutom dogovoru, ali ipak treba pričekati službene informacije iz klubova.

Luka Modrić tako bi mogao dobiti nove suigrače ako ostane u Realu iduće sezone, a Madriđani bi u slučaju dolaska Hernándeza i Arnolda zaista imali nešto nalik "dream-teamu".