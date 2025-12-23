Antoine Semenyo igra za Bournemouth i prva je zvijezda svoje momčadi. Klub ne stoji dobro na tablici, ali njegove partije privukle su pažnju engleskih divova kao što su veliki rivali iz Manchestera te Liverpool
Mogao bi biti najveći problem za Hrvatsku na SP-u, a sada je najtraženiji igrač u Premier ligi
Napadač Bournemoutha i ganski reprezentativac Antoine Semenyo (25) jedna je od najtraženijih figura nadolazećeg zimskog prijelaznog roka. Njegove sjajne partije u Premier ligi privukle su pažnju najvećih engleskih klubova, koji su spremni ući u financijsku bitku za njegov potpis, a cijela situacija mogla bi se rasplesti vrlo brzo.
Semenyo se prometnuo u jednog od najubojitijih napadača lige, a u redu za njega stoje Manchester United, Manchester City i Liverpool. Dok je Tottenham navodno već dobio negativan odgovor od igrača, koji cilja na klubove s vrha ljestvice, City i United slove kao glavni favoriti. Prema medijskim napisima u Engleskoj, City je već započeo pregovore s igračevim predstavnicima, dok je United spreman "ići do kraja" kako bi osigurao njegovo dovođenje.
Ključ cijelog transfera leži u otkupnoj klauzuli u Semenyovom ugovoru, koja iznosi oko 75 milijuna eura. Međutim, ta je klauzula aktivna samo u prva dva tjedna siječnja, navodno do 10. u mjesecu, kako bi Bournemouth imao dovoljno vremena pronaći zamjenu. Ako se transfer ne ostvari ove zime, klauzula će na ljeto navodno pasti na 70 milijuna eura.
Ove sezone 25-godišnji napadač igra u životnoj formi. U 16 premierligaških nastupa zabio je osam golova i dodao tri asistencije, čime je izravno sudjelovao u gotovo polovici pogodaka svoje momčadi. Njegova eksplozivnost, sposobnost igre na više napadačkih pozicija i opasnost koju stvara s obje noge čine ga noćnom morom za protivničke obrane. Prošle sezone je također bio odličan s 11 postignutih golova, potvrdivši tako kontinuitet dobrih igara.
Semenyo je i standardni reprezentativac Gane, za koju je debitirao u lipnju 2022. godine. Do sada je u dresu "crnih zvijezda" upisao 32 nastupa i zabio tri gola, a predstavljao je svoju zemlju na Svjetskom prvenstvu u Kataru te na Afričkom kupu nacija. Uvjerljivo je najvrjedniji, a i najbolji, igrač Gane i na njega će Hrvatska morati posebno obratiti pozornost na Svjetskom prvenstvu. Ako nastavi ovakvu formu i u nastavku sezone, bit će "vatrenima" jako velika glavobolja na Mundijalu.
