Mogao bi biti najveći problem za Hrvatsku na SP-u, a sada je najtraženiji igrač u Premier ligi

Napadač Bournemoutha i ganski reprezentativac Antoine Semenyo (25) jedna je od najtraženijih figura nadolazećeg zimskog prijelaznog roka. Njegove sjajne partije u Premier ligi privukle su pažnju najvećih engleskih klubova, koji su spremni ući u financijsku bitku za njegov potpis, a cijela situacija mogla bi se rasplesti vrlo brzo.

Semenyo se prometnuo u jednog od najubojitijih napadača lige, a u redu za njega stoje Manchester United, Manchester City i Liverpool. Dok je Tottenham navodno već dobio negativan odgovor od igrača, koji cilja na klubove s vrha ljestvice, City i United slove kao glavni favoriti. Prema medijskim napisima u Engleskoj, City je već započeo pregovore s igračevim predstavnicima, dok je United spreman "ići do kraja" kako bi osigurao njegovo dovođenje.

Ključ cijelog transfera leži u otkupnoj klauzuli u Semenyovom ugovoru, koja iznosi oko 75 milijuna eura. Međutim, ta je klauzula aktivna samo u prva dva tjedna siječnja, navodno do 10. u mjesecu, kako bi Bournemouth imao dovoljno vremena pronaći zamjenu. Ako se transfer ne ostvari ove zime, klauzula će na ljeto navodno pasti na 70 milijuna eura.

Ove sezone 25-godišnji napadač igra u životnoj formi. U 16 premierligaških nastupa zabio je osam golova i dodao tri asistencije, čime je izravno sudjelovao u gotovo polovici pogodaka svoje momčadi. Njegova eksplozivnost, sposobnost igre na više napadačkih pozicija i opasnost koju stvara s obje noge čine ga noćnom morom za protivničke obrane. Prošle sezone je također bio odličan s 11 postignutih golova, potvrdivši tako kontinuitet dobrih igara.

Semenyo je i standardni reprezentativac Gane, za koju je debitirao u lipnju 2022. godine. Do sada je u dresu "crnih zvijezda" upisao 32 nastupa i zabio tri gola, a predstavljao je svoju zemlju na Svjetskom prvenstvu u Kataru te na Afričkom kupu nacija. Uvjerljivo je najvrjedniji, a i najbolji, igrač Gane i na njega će Hrvatska morati posebno obratiti pozornost na Svjetskom prvenstvu. Ako nastavi ovakvu formu i u nastavku sezone, bit će "vatrenima" jako velika glavobolja na Mundijalu.