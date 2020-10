'Mogli su nas uništiti u prvih 35 minuta, ali zaslužili smo slavlje'

Gorica je u prvom poluvremenu bila lošija momčad, a onda se dogodila rapsodija u drugom dijelu i pobjeda 2-1 (0-1). Remi bi bio dobar za obje momčadi, ali zaslužili su Goričani pobjedu, smatra njihov trener

<p>Hajduk je vrlo dobro počeo, u prvih 35 minuta mogao nas je uništiti, a mi nismo mogli pronaći ritam. Ali polako smo ušli u utakmicu, stvorili neke prilike, trenutak prije nego što smo primili gol imali smo veliku priliku. Često nam se događa da primamo golove u završnici poluvremena, gubili smo koncentraciju i napravili neke taktičke pogreške, a Hajduk je poveo 1:0 i to je bio zaslužen rezultat prvog poluvremena, rekao je nakon velike pobjede protiv <strong>Hajduka </strong>(2-1) trener <strong>Gorice Valdas Dambrauskas</strong>.</p><p>I stvarno je izgledalo u prvih 45 minuta kako 'bili' nakon dugo vremena igraju jako dobro u Gorici. A onda je došlo drugih 45 minuta i dogodio se svojevrsni raspad sistema. Gorica je u šokantnom i nevjerojatnom zanimljivom susretu pobijedila Hajduk nakon čak 112 minuta igre. Vidjeli smo tri penala i uz to jedan ponovljeni, crveni karton, mnogo se puta uključio VAR , tri gola, Jairov promašeni penal u posljednjoj sekundi. Niti nakon šest utakmica 'bili' nisu uspjeli pobijediti Goricu u Turopolju. </p><p>- Prilagodili smo se, nikad nismo prestali vjerovati da može promijeniti tijek utakmice, to smo već radili, nismo paničarili. Igrali smo sve jače, a dva gola koja smo postigli bila su logična. Isključenje Hajdukova igrača nam je pomoglo. Morali smo reagirati zbog nevjerojatno jakog vjetra koji je počinjao i stajao. Završili smo zbog toga s pet braniča. Sretni smo što imamo Kahlinu, opet je pokazao koliko je dobar golman - rekao je trener Gorice.</p><p>A o svemu je progovorio i heroj susreta <strong>Kristijan Kahlina </strong>koji je obranio penal Jairu u stotoj minuti utakmice. </p><p>- Istina je, pomogao mi je <strong>Lovrić</strong>, išao sam po pomoć jer nisam dobro branio penale u zadnje vrijeme, Caktaš je vrhunski pogodio u prvom poluvremenu, pogodio sam stranu, ali nisam uspio obraniti. Savjetovao sam se s Lovrićem jer ja razmišljam golmanski u takvim situacijama, on ima drugačije razmišljanje. Rekao mi je da se bacim lijevo, to sam i napravio, malo sam se ranije bacio jer Jairo stvarno odlično puca penale. Nema sretnije osobe od mene trenutno, obranio sam penal protiv Hajduka u zadnjoj minuti.</p>