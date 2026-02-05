Treći kiks u nizu dodatno bi uzdrmao Garcijinu poziciju, bez obzira na čvrstinu njegova ugovora, jer izostanak rezultata, odnosi s nadređenima te s najskupljim i najboljim igračem nisu nešto što se može popraviti preko noći
Mogu li Garcia i Livaja opet funkcionirati zajedno? Slaven će biti utakmica istine za obojicu
Dvije utakmice, dva poraza i dvije ozljede, rezime je to starta u proljetni dio polusezone koji nije dobro počeo za Hajduk, kako rezultatski, upisana su dva poraza, tako i kadrovski. Pred sam sam kraj susreta protiv Istre ozlijedio se Iker Almena, a na početku utakmice s Goricom i Michele Šego. Jedan i drugi ozlijedili su gležanj: Almenu je nehotice nagazio Stjepan Lončar, dok je Šegi noga upala u rupu na travnjaku. Za nepovjerovati. rupa na novom, nedavno postavljenom travnjaku!?
