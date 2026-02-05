Mogu li Garcia i Livaja opet funkcionirati zajedno? Slaven će biti utakmica istine za obojicu

Dvije utakmice, dva poraza i dvije ozljede, rezime je to starta u proljetni dio polusezone koji nije dobro počeo za Hajduk, kako rezultatski, upisana su dva poraza, tako i kadrovski. Pred sam sam kraj susreta protiv Istre ozlijedio se Iker Almena, a na početku utakmice s Goricom i Michele Šego. Jedan i drugi ozlijedili su gležanj: Almenu je nehotice nagazio Stjepan Lončar, dok je Šegi noga upala u rupu na travnjaku. Za nepovjerovati. rupa na novom, nedavno postavljenom travnjaku!?

